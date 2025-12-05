Pensión IMSS: ¿Es posible perder el pago si no se registran los datos biométricos?

En días recientes, la preocupación de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó luego de que circulara información sobre una nueva medida de seguridad que presuntamente implementó el organismo para proteger los datos de las personas afiliadas.

De acuerdo con las versiones difundidas en redes sociales, tras la actualización del programa de seguridad del instituto, los pensionados ahora tendrían que registrar sus datos biométricos para poder recibir su depósito.

Sin embargo, poco después del revuelo generado, el IMSS salió a aclarar la situación y explicó en qué procesos sí será necesario incluir la información biométrica.

¿Se implementará el uso de datos biométricos en el IMSS?

De acuerdo con el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo ACDO.AS2.HCT.220725/194.P.DPES del H. Consejo Técnico, autorizado desde el 30 de octubre de 2025, establece la integración de datos biométricos como herramienta para identificar a los pensionados, jubilados y administrativos del instituto.

Con esta medida, se busca modernizar y reforzar el sistema digital para garantizar la seguridad de la información de los afiliado s, así como facilitar procesos como la consulta de subsidios por incapacidad y el registro de cuentas bancarias para el pago electrónico.

Esta actualización está vinculada al lanzamiento de la app IMSS Digital, que pretende agilizar el pago de subsidios y otros trámites.

¿Es necesario registrar los datos biométricos para recibir la pensión?

Pese a la información que circuló en redes sociales, el IMSS desmintió que el registro de datos biométricos sea obligatorio para recibir la pensión y aseguró que esta medida no afectará de ninguna manera el depósito de los pagos.

No obstante, aclaró que sí será necesario registrar los datos biométricos para tramitar la Cédula Digital de Salud, una nueva función incluida en la aplicación IMSS Digital, diseñada para que los beneficiarios consulten su información médica de forma más rápida y sencilla. Entre los apartados disponibles se encuentran:

Consultas externas registradas

Diagnósticos recibidos

Medicamentos y recetas emitidas

Resultados de estudios y procedimientos

Interconsultas médicas

Referencias y contrarreferencias

Hospitalizaciones vinculadas a consulta externa

También puedes leer: Calendario tentativo de pagos para enero de 2026 de la Pensión del Bienestar

Debido a que esta información es altamente sensible, el IMSS activó la seguridad biométrica para su consulta.

Sin embargo, la Cédula Digital es un trámite totalmente opcional. Se trata únicamente de una herramienta práctica para quienes necesitan revisar su información médica con frecuencia, pero no conlleva sanciones no tramitarla.

En resumen, quienes decidan no obtenerla ni registrar sus datos biométricos simplemente no tendrán acceso a esta función adicional, pero no perderán su pensión ni sus depósitos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP