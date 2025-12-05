El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como "una buena mujer" durante una entrevista previa a la realización del sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes 5 de diciembre.

En su estancia en el Centro John F. Kennedy, el mandatario estadounidense, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció unas palabras al medio de comunicación.

"Señor Donald Trump, de México: ¿cómo se siente de ser parte de este increíble momento? Y obviamente está siendo un gran participante en todo el día", preguntó Inés Sainz Gallo, periodista deportiva de TV Azteca.

Donald Trump no dudó en elogiar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la pregunta no estuviera enfocada en ella.

"Sí, tu Presidenta está aquí y está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer, muy excelente trabajo" , respondió el mandatario estadounidense.

Agregó que "es un honor y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer todos los récords. Sabes que México y Canadá nos están ayudando a establecer todos esos récords, pero como sabes ya tenemos un récord en venta de boletos", expresó el jefe de Estado.

