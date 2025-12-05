El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como "una buena mujer" durante una entrevista previa a la realización del sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes 5 de diciembre.En su estancia en el Centro John F. Kennedy, el mandatario estadounidense, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció unas palabras al medio de comunicación."Señor Donald Trump, de México: ¿cómo se siente de ser parte de este increíble momento? Y obviamente está siendo un gran participante en todo el día", preguntó Inés Sainz Gallo, periodista deportiva de TV Azteca.Donald Trump no dudó en elogiar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la pregunta no estuviera enfocada en ella."Sí, tu Presidenta está aquí y está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer, muy excelente trabajo", respondió el mandatario estadounidense.Agregó que "es un honor y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer todos los récords. Sabes que México y Canadá nos están ayudando a establecer todos esos récords, pero como sabes ya tenemos un récord en venta de boletos", expresó el jefe de Estado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB