El Mencho: ¿Cómo se llaman sus hijos y qué trabajo hacen?

Los registros judiciales y las investigaciones oficiales sobre la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación también documentan la participación de integrantes directos de la familia de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Tras su muerte en un operativo en Jalisco, la atención pública se ha dirigido hacia sus hijos, quienes han enfrentado distintos procesos legales en México y Estados Unidos.

De acuerdo con expedientes federales, el matrimonio entre Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia tuvo tres hijos: dos mujeres y un hombre. Cada uno ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con actividades financieras o criminales vinculadas al grupo.

Rubén Oseguera González

El hijo varón, Rubén Oseguera González, fue detenido en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En ese país enfrentó cargos por conspiración para distribuir drogas y uso de armas de fuego en actividades delictivas. En 2025 recibió una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión dictada por una corte federal estadounidense.

De acuerdo con acusaciones formales, habría coordinado envíos de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, supervisado rutas de tráfico y mantenido control sobre grupos armados encargados de la seguridad y expansión territorial del CNG

Johanna Oseguera González

Por su parte, Jessica Johanna Oseguera González fue arrestada en 2020 en Washington, D.C., acusada de participar en operaciones financieras relacionadas con empresas señaladas por autoridades estadounidenses como presuntas fachadas del CNG. Tras declararse culpable de un cargo federal, obtuvo su liberación en 2022 después de cumplir su condena.

Entre las actividades señaladas se encuentran la gestión de restaurantes y establecimientos comerciales presuntamente empleados para mover recursos financieros.

Laisha Michelle Oseguera González

La hija menor, Laisha Michelle Oseguera González, ha sido mencionada en investigaciones abiertas en México por su presunta relación con el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina ocurrido en 2021. Hasta el momento no se ha informado de una sentencia en su contra.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han señalado en distintos comunicados que varios integrantes del entorno familiar del líder del CNG fueron objeto de indagatorias por presuntos vínculos financieros o logísticos con la organización.

En los expedientes públicos se le relaciona con presunto apoyo logístico y vínculos familiares con la estructura del grupo, aunque no se ha informado de una sentencia en su contra.