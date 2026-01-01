El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un cambio profundo en su modelo de desarrollo habitacional, dejando atrás los proyectos ubicados lejos de los centros de trabajo y sin servicios básicos.

Ahora, el organismo impulsa la construcción de hogares bien ubicados, dignos y accesibles, dirigidos especialmente a personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Estas acciones forman parte del Programa Vivienda para el Bienestar, promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo propósito es ofrecer a las y los trabajadores mexicanos una vivienda adecuada, segura y conectada con su entorno.

¿Cómo son las casas del Infonavit?

De acuerdo con el Instituto, las nuevas viviendas contarán con al menos 60 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, sala-comedor y baño completo, además de ofrecer servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad.

INFONAVIT

Estarán conectadas con el transporte público y cercanas a hospitales, escuelas, comercios y centros laborales, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Los desarrollos también incluirán áreas de convivencia comunitaria, espacios verdes, zonas de esparcimiento y estacionamientos que fomenten la integración social y el sentido de comunidad.

INFONAVIT

¿Qué precio tienen las casas del Infonavit?

El costo promedio de estas viviendas será de 600 mil pesos, un monto considerablemente menor al precio de mercado , lo que permitirá que más trabajadores puedan adquirirlas mediante su crédito Infonavit.

Entre los beneficios que ofrece este nuevo modelo destacan el bienestar familiar, la seguridad estructural de las construcciones —avaladas por normas oficiales— y la adecuación al clima y cultura de cada región.

¿Cómo adquirir una casa del Infonavit?

Para acceder a una de estas viviendas, las personas interesadas deberán contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no tener un crédito hipotecario vigente con el Instituto.

El Infonavit informó que la entrega de viviendas comenzó en octubre y continuará extendiéndose a lo largo del país durante 2026, con el objetivo de reducir el rezago habitacional entre los trabajadores de menores ingresos.

El organismo exhortó a la población a mantener actualizados sus datos de contacto en el portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) o acudir a los Centros de Servicio Infonavit para conocer la oferta disponible en su localidad.

Con este programa, el Infonavit reafirma su papel como una institución social y humanista, comprometida con garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables , puedan ejercer plenamente su derecho a una vivienda segura, digna y bien planificada.

EE