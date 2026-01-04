Domingo, 04 de Enero 2026

México |

Más de 2 mil réplicas se han registrado tras sismo en Guerrero

La réplica más reciente se registró este domingo a las 7:54 horas, con magnitud 4.6, localizado 20 kilómetros al soroeste de San Marcos, Guerrero

Por: El Informador

Estas réplicas han sido percibidas de manera ligera en algunas zonas cercanas al epicentro. ESPECIAL / CANVA

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 08:00 horas de este domingo 4 de enero de 2026 se han registrado 2 mil 144 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el pasado viernes 2 de enero de 2026, la más grande de magnitud 4.7.

La réplica más reciente se registró este domingo a las 7:54 horas, con magnitud 4.6, localizado 20 kilómetros al soroeste de San Marcos, Guerrero.

Estas réplicas han sido percibidas de manera ligera en algunas zonas cercanas al epicentro.

Hasta el momento, autoridades estatales y de Protección Civil no reportan daños materiales ni personas lesionadas, por la actividad sísmica que ha sido considerada de baja intensidad.

El SSN mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y recordó a la población la importancia de mantener la calma, así como revisar y aplicar los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad.

     

