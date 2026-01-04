Figuras públicas que tuvieron el mayor protagonismo en México en 2025

Tensiones comerciales con Estados Unidos y la ola de violencia en el país fueron parte de los sucesos que más marcaron el año 2025 en México, además de otros eventos, como la polémica coronación de Fátima Bosch como Miss Universo, o la serie de triunfos que sumó Isaac del Toro en el ciclismo internacional.

Estos son los diez personajes que sobresalieron este 2025 en México

1. Claudia Sheinbaum

La Presidenta se posicionó como la quinta mujer más poderosa del mundo, por debajo de personalidades de la talla de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según una lista publicada por la revista Forbes.

Te puede interesar: Evacúan la conferencia Mañanera tras activarse la alerta sísmica (VIDEO)

Sheinbaum estuvo en el debate público debido a las reiteradas tensiones comerciales y de seguridad con el Gobierno de Estados Unidos, así como por el trágico caso del presunto campo de exterminio del narcotráfico en el municipio de Teuchitlán (Jalisco) y el asesinato del presidente municipal de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo.

2. Graciela Iturbide y Gonzalo Celorio

La fotógrafa y el escritor recibieron dos de los máximos reconocimientos otorgados por España en el ámbito de las artes.

Iturbide, una de las fotógrafas más influyentes de este siglo y el pasado en América Latina, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 por retratar el imaginario mexicano desde una mirada profunda, respetuosa y evocadora.

Por su parte, Celorio, una de las figuras más notables de la literatura mexicana contemporánea y director de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), fue galardonado con el Premio Cervantes 2025 por su legado profundo y sostenido al idioma español.

3. Fátima Bosch

La modelo mexicana fue coronada con el título de Miss Universo 2025.

Sin embargo, su triunfo ha sido señalado de presunto fraude y favoritismo por contratos millonarios entre el padre de Bosch y el copropietario del certamen de belleza, Raúl Rocha Cantú, quien supuestamente cuenta con una orden de aprehensión por participar en redes del crimen organizado.

4. Hugo Aguilar Ortiz

El abogado de origen mixteco se convirtió en el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal del país, electo por voto popular, tras la reforma constitucional al Poder Judicial y la celebración de las elecciones de jueces, magistrados y ministros el pasado 1 de junio.

5. Isaac del Toro

El ciclista consiguió ser el primer mexicano en liderar el Giro de Italia y portar la mítica ‘maglia rosa’, hazaña que logró en la novena etapa disputada en Siena con el UAE Team Emirates.

Del Toro cerró el año como el tercer mejor ciclista a nivel mundial y fue reconocido con el Premio Nacional de Deportes.

6. Grecia Quiroz y Carlos Manzo

El asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, (Michoacán) Carlos Manzo, perpetrado durante un acto público en una celebración del Día de Muertos, tuvo gran repercusión a nivel internacional como síntoma de la ola de violencia que viven partes de México

Posteriormente, miles de mexicanos manifestaron su respaldo a su esposa, Grecia Quiroz, actual presidenta municipal y la funcionaria local con mayor nivel de aprobación en el país, con 60.2 por ciento.

7. Paquita la del Barrio

El fallecimiento de la cantante, considerada un ícono del desamor, impactó al público mexicano y la situó entre los personajes más buscados en Google México a inicios de año.

La artista, cuyo nombre real era Francisca Viveros, vivió 77 años, dedicando gran parte de su trayectoria a interpretar canciones que abordaban el despecho y la venganza hacia los hombres.

8. Alejandro Gertz Manero

La renuncia del fiscal general de la República, luego de una gestión que trascendió el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), constituyó un giro inesperado en el gabinete de seguridad de Sheinbaum.

Gertz Manero dirigió un periodo caracterizado por la polémica y la falta de resultados en materia de procuración de justicia. Su próximo destino en el tablero política está por definirse en alguna embajada de México en el mundo.

Lee también: SRE expresa condolencias por incendio en Suiza que dejó 40 muertos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



