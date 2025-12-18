Pensión Hombres Bienestar: Paso a paso para inscribirse y recibir hasta 18 mil pesos en 2026

La Pensión Hombres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de mejorar la calidad de vida y apoyar a hombres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el apoyo está dirigido a hombres de entre 60 y 64 años con 10 meses de edad que no reciban otro apoyo gubernamental , como parte de una estrategia para convertir a la capital en el primer estado en ofrecer un ingreso complementario para este sector de la población.

El programa opera mediante seis pagos bimestrales de 3 mil pesos, lo que significa que, al final del año, los beneficiarios habrán recibido 18 mil pesos mexicanos. Este apoyo representa no solo un alivio económico, sino también una oportunidad para cubrir necesidades básicas.

En días recientes, Brugada confirmó que en 2026 el registro para la pensión abrirá 100 mil nuevos espacios, con el objetivo de ampliar la cobertura y beneficiar a un mayor número de personas.

Acceder a la Pensión Hombres Bienestar es sencillo, ya que solo se deben cumplir los requisitos y completar el registro. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

Requisitos para inscribirte a la Pensión Hombres Bienestar

Ser residente permanente de la Ciudad de México.

Tener entre 60 y 64 años con 10 meses de edad. Quienes superen esta edad podrán solicitar la pensión universal.

No recibir ningún otro apoyo gubernamental; sin embargo, es posible acceder al programa si se cuenta con una pensión laboral.

Presentar una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, credencial del IMSS, ISSSTE o INAPAM.

Completar la solicitud de ingreso al programa, proporcionada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento.

Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Si cumples con estos requisitos, esto es lo que debes hacer a continuación.

¿Cómo registrarte paso a paso en la Pensión Hombres Bienestar?

Hasta el momento, las autoridades de la CDMX no han compartido los detalles oficiales de la edición 2026 del programa ni la fecha de registro. No obstante, se espera que la información se publique a principios del año.

Las autoridades aseguraron que el proceso será similar al de otros programas y becas del Gobierno , por lo que estos serían los pasos generales:

Reúne toda la documentación previamente señalada, tanto en copia como en original. Mantente atento a las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), donde se publicarán fechas, horarios y módulos disponibles. Una vez identificado el módulo que te corresponde, acude con todos los documentos requeridos. Completa la solicitud del programa que te proporcionará la SEBIEN. Espera la validación de tu solicitud y la incorporación al padrón de beneficiarios.

Finalmente, el Gobierno capitalino hizo un llamado a la ciudadanía para informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar proporcionar datos personales en páginas sospechosas.

