CURP Biométrica: ¿Cuáles son los requisitos para los niños?

La CURP biométrica, el nuevo documento de identidad impulsado por el Gobierno de México, que entró en vigor el pasado 16 de octubre a nivel nacional, es una evolución de la Clave Única de Registro Poblacional que está conformada por caracteres alfanuméricos, e incluye la toma de datos biométricos como huellas dactilares, fotografía, escaneo de iris, firma electrónica y reconocimiento facial.

Este nuevo documento busca garantizar la autenticidad y seguridad de las personas y sus datos al momento de realizar trámites públicos y privados.

Con estas medidas de verificación de identidad se pretende evitar fraudes y suplantaciones, así como generar una base de datos nacional como herramienta central para fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

¿Cuáles son los requisitos para menores de edad?

De acuerdo con el Registro Nacional de Población (Renapo), los requisitos necesarios para tramitar la CURP biométrica de niños y menores de edad son:

Documentos del menor:

Acta de nacimiento original y actualizada.

Identificación oficial del menor, con fotografía, como: pasaporte, credencial escolar o cartilla de vacunación en original.

CURP tradicional del menor validada ante RENAPO (si ya cuenta con ella).

Documentos del padre/madre o tutor:

Identificación oficial vigente, como: INE, pasaporte o licencia de conducir.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Correo electrónico activo.

Por su parte, Arturo Arce Vargas, titular del RENAPO, ha afirmado que para realizar el trámite de la CURP biométrica de menores de edad, es necesario que los padres o tutores ya cuenten con dicho documento, pues la cédula del menor forzosamente deberá quedar ligada a la de alguno de los dos padres o tutores.

¿Cuál es la edad mínima para tramitar la CURP Biométrica de un menor?

Asimismo, Arce Vargas ha aclarado que, aunque se puede tramitar la CURP biométrica de bebés y recién nacidos, la edad mínima para la toma de datos biométricos, como huellas dactilares, es de 5 años.

Te puede interesar: Reactivan orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

La razón es por que estas aún no son definitivas antes de esa edad y los sistemas de reconocimiento de datos biométricos tampoco las detectan por el tamaño de los dedos.

Para las y los menores de 5 años, cuyos padres quieran tramitar su CURP biométrica, solo se les tomará fotografía, que además deberá renovarse cada año como mínimo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV