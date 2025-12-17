Pensión Hombres Bienestar: Requisitos para acceder al apoyo de 3 mil pesos en 2026

Como parte de una iniciativa estatal que busca fortalecer la economía de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida , el Gobierno de la Ciudad de México anunció los nuevos requisitos para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar y recibir un apoyo económico de 3 mil pesos en 2026.

Este programa social está dirigido exclusivamente a hombres de entre 60 y 64 años con 10 meses de edad, que cumplan con cláusulas específicas , residan en la capital del país y no reciban otro apoyo gubernamental.

La campaña busca favorecer a hombres adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con la meta de impulsar el bienestar social y garantizar que los habitantes de la ciudad cuenten con un sostén económico que les permita cubrir algunas necesidades y servicios básicos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar de la CDMX?

Las autoridades de la CDMX determinaron una serie de requisitos clave para formar parte del programa y recibir 3 mil pesos de manera bimestral. A continuación, las pautas a cumplir:

Ser residente permanente de la Ciudad de México.

Tener entre 60 y 64 años con 10 meses de edad. Quienes superen esta edad podrán solicitar la pensión universal.

No recibir ningún otro apoyo gubernamental; sin embargo, es posible acceder al programa si se cuenta con una pensión laboral.

Presentar una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, credencial del IMSS, del ISSSTE o del INAPAM.

Completar la solicitud de ingreso al programa, proporcionada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento.

Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Todos los documentos deberán presentarse en original y copia para que el personal del Gobierno pueda validar la identidad del solicitante.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las fechas oficiales para la apertura del registro; no obstante, se prevé que esta información sea anunciada durante las primeras semanas de enero de 2026.

Con ello, el Gobierno de la Ciudad de México refuerza su compromiso de impulsar programas sociales que promuevan el bienestar económico y social , especialmente entre los sectores más vulnerables de la población, mediante apoyos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

XP