Pensión Hombres Bienestar: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios en 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), informó que en 2026 se retomará el programa social Pensión Hombres Bienestar, cuyo objetivo es apoyar a hombres mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las bases del programa, este apoyo está dirigido exclusivamente a hombres de entre 60 y 64 años de edad que residan en la capital del país y que no reciban ningún otro apoyo otorgado por el Gobierno local o federal.

Las autoridades capitalinas confirmaron que el registro del próximo año abrirá 100 mil espacios adicionales, con el objetivo de ampliar su alcance y beneficiar a un mayor número de personas.

Esto representa una oportunidad importante para que quienes presenten su solicitud tengan mayores posibilidades de ser aceptados y recibir el apoyo económico.

Los pagos del programa se realizan de manera bimestral, es decir, seis veces al año. No obstante, el monto que se depositará en 2026 ha generado expectativa, ya que en días recientes surgieron versiones sobre un posible aumento.

¿Habrá aumento de la Pensión Hombres Bienestar en 2026?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que en 2026 la Pensión Bienestar, así como otros programas del Gobierno federal, registrarán un incremento superior a la inflación.

Estas declaraciones llevaron a los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar a cuestionarse si este apoyo también experimentará un ajuste en los montos entregados.

Durante la edición 2025, la Pensión Hombres Bienestar otorgó a cada derechohabiente 3 mil pesos bimestrales durante un año, lo que representó un total de 18 mil pesos ; sin embargo, se estima que la cifra podría aumentar en 2026.

Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México no han emitido un comunicado oficial que confirme un incremento en los depósitos. La SEBIEN informó que será a principios de 2026 cuando se publiquen las bases actualizadas y los nuevos lineamientos del programa a través de los canales oficiales, momento en el que se conocerá si habrá cambios en el monto del apoyo.

Requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar

Ser residente permanente de la Ciudad de México.

Tener entre 60 y 64 años con 10 meses de edad. Quienes superen esta edad podrán solicitar la pensión universal.

No recibir ningún otro apoyo gubernamental; no obstante, es posible acceder al programa si se cuenta con una pensión laboral.

Presentar una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, credencial del IMSS, ISSSTE o INAPAM.

Completar la solicitud de ingreso proporcionada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

Contar con CURP y acta de nacimiento.

Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

La Pensión Hombres Bienestar se perfila como un apoyo clave para mejorar la calidad de vida de hombres mayores en la Ciudad de México. Aunque existe expectativa por un posible aumento en el monto para 2026, será necesario esperar la información oficial para conocer los detalles. Mientras tanto, la ampliación de espacios representa una oportunidad importante para que más personas puedan acceder a este programa social.

