¿Cuál es el mejor horario para cargar gasolina según Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de consejos para optimizar el consumo de gasolina, entre los que sobresale la recomendación de cargar combustible en los horarios de menor temperatura, como temprano por la mañana o por la noche.

Esto se explica porque el calor afecta el volumen del combustible y puede incidir en la cantidad efectiva que recibe el automovilista. Por ello, la dependencia también aconseja pedir la carga por litros en lugar de por monto y revisar que las bombas despachadoras estén correctamente calibradas para evitar posibles anomalías.

La gasolina tiende a expandirse cuando hace calor y a contraerse en condiciones más frescas. Durante las horas con temperaturas elevadas, una parte del combustible puede evaporarse o presentar variaciones de volumen, lo que se traduce en menor rendimiento real. En contraste, al inicio del día o al anochecer, el combustible mantiene mayor densidad y se reducen las pérdidas, lo que permite aprovechar mejor cada litro adquirido.

Por esta razón, cargar gasolina antes de que el sol esté muy alto o después de las seis de la tarde puede ayudar a aprovechar mejor cada litro. Si bien las variaciones no siempre son grandes, en climas cálidos pueden generar diferencias perceptibles que, con el tiempo, se traducen en un gasto adicional para los automovilistas.

Recomendaciones prácticas de Profeco

Solicitar la gasolina por litros. Pedirla por cantidad exacta de litros evita redondeos o conversiones que pueden alterar el volumen entregado.

Usar números cerrados. Al pedir cantidades exactas, como 10 o 20 litros, se dificulta la manipulación de las bombas y se asegura una medición más precisa.

Comprobar el funcionamiento del dispensador. Es derecho del consumidor solicitar el “litro de prueba” para verificar la calibración del surtidor; si no se permite, se puede levantar una queja ante Profeco.

Comparar precios antes de cargar. Existen plataformas digitales que ayudan a ubicar las estaciones con mejor precio y servicio, lo que facilita tomar decisiones más informadas.

Aunque no existe un horario específico que garantice un ahorro absoluto, sí hay momentos del día más favorables para cargar gasolina, ya que permiten reducir las pérdidas por evaporación y obtener un rendimiento más equilibrado del combustible.

Si a esta práctica se suman otras recomendaciones de la misma institución, como solicitar la carga por litros, verificar que las bombas estén correctamente calibradas y comparar precios entre estaciones, los consumidores podrán optimizar su gasto y aprovechar de mejor manera cada recarga.

