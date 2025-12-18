Pensión ISSSTE 2026: ¿Cuáles son las fechas de los pagos en 2026?

Con el próximo inicio del año 2026 las personas pensionadas del ISSSTE se preguntan cuándo se les depositará el primer pago del siguiente año, y los posteriores a ese, para poder organizar los gastos que les esperan. La buena noticia para los pensionados es que también se les pagará a algunos la segunda parte de su aguinaldo.

Fecha del primer pago de la pensión ISSSTE en 2026

Tomando en cuenta el historial del comportamiento que ha tenido el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los últimos años, el primer depósito de la pensión ISSSTE 2026 se prevé para el viernes 2 de enero. Ese mismo día, también se les depositaría la segunda parte del aguinaldo a quienes aún no lo haya recibido, esto implicaría que el abono incluya dos conceptos.

Fechas tentativas de pagos de la pensión ISSSTE en 2026

Aunque el instituto aún no ha difundido de manera oficial el calendario de pagos de la pensión ISSSTE 2026, estas son las fechas que se manejan como referencia para los depósitos mensuales de febrero a diciembre:

Febrero: Martes 3 de febrero.

Marzo: Lunes 2 de marzo.

Abril: Miércoles 1 de abril.

Mayo: Lunes 4 de mayo.

Junio: Lunes 1 de junio.

Julio: Miércoles 1 de julio.

Agosto: Lunes 3 de agosto.

Septiembre: Martes 1 de septiembre.

Octubre: Jueves 1 de octubre.

Noviembre: Lunes 2 de noviembre, también se estaría depositando la primera parte del aguinaldo ISSSTE.

Diciembre: Entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre.

Sin embargo, es importante aclarar que estas fechas son tentativas y podrían modificarse una vez que el ISSSTE publique su calendario oficial de pagos. Es por ello, que se recomienda mantenerse atento a los comunicados institucionales para confirmar cada depósito de la pensión y evitar contratiempos.

KR