La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que, por primera vez en la historia de México más de 18.2 millones de adultas y adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad reciben una pensión.

Montiel destacó que las Pensiones para el Bienestar han contribuido a la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos : "El presupuesto es del pueblo y regresa a las y los mexicanos a través de los programas y pensiones, esto es posible gracias al manejo adecuado del presupuesto y austeridad", aseguró.

¿Qué Pensión del Bienestar tiene más beneficiados en México?

PENSIÓN BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES

Ariadna Montiel resaltó que a la fecha la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores brinda a más de 13.6 millones de beneficiarios de 65 años de edad o más un pago de seis mil 400 pesos bimestrales de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

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PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

Por otro lado, la Pensión Mujeres Bienestar da a tres millones de mexicanas de 60 a 64 años un pago de tres mil 100 pesos bimestrales para reconocer su esfuerzo en el cuidado de su familia.

PENSIÓN BIENESTAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Además, 1.6 millones de derechohabientes reciben el pago de tres mil 300 pesos bimestrales de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad . Las pensiones se fortalecen con el Programa Salud Casa por Casa, el cual da seguimiento a la salud de 14.5 millones de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, a quienes los servidores de la salud ofrecen consultas médicas domiciliarias y gratuitas.

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Montiel detalló que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las Pensiones para el Bienestar se fortalecen para llevar bienestar a todos los rincones del país y "hoy son derechos que coadyuvan a combatir la pobreza y desigualdad. Las Pensiones para el Bienestar son para siempre", concluyó.

JM

