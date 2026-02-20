Pensión Bienestar: Aquí puedes ubicar tu módulo para cobrar en marzo 2026

La Pensión Bienestar continúa posicionándose como uno de los ejes centrales de la política social del Gobierno de México, al otorgar un respaldo económico cada dos meses a personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad.

De cara al depósito correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026, cuya dispersión está prevista para iniciar en los primeros días del mes, crece el interés entre beneficiarios por conocer con precisión dónde y cómo ubicar su módulo de atención para cobrar o recibir asesoría relacionada con el apoyo.

Si bien la Secretaría de Bienestar —dirigida por Ariadna Montiel Reyes— todavía no publica el calendario oficial de pagos para este periodo, es posible que la entrega de recursos podría arrancar el lunes 2 de marzo y realizarse de manera gradual, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Cómo localizar tu módulo del Bienestar en marzo de 2026?

Para quienes necesiten orientación, realizar consultas o acudir a cobrar su pensión, el Gobierno federal dispone de un sistema oficial que permite identificar los módulos habilitados en todo el país.

La herramienta, denominada “Ubica tu módulo Bienestar”, se encuentra disponible en el portal institucional y facilita la búsqueda del punto de atención más cercano mediante dos datos esenciales:

Entidad federativa , es decir, el estado de residencia.

Municipio, correspondiente a la localidad específica.

Una vez ingresada esta información y validado el captcha de seguridad, el sistema despliega la dirección exacta, el tipo de módulo y los horarios de servicio, lo que permite a las y los beneficiarios acudir para cobrar, registrarse o resolver inquietudes vinculadas con la Pensión Bienestar.

Este buscador constituye el canal oficial para consultar ubicaciones y reduce el riesgo de acudir a fuentes no verificadas o intermediarios. Asimismo, el portal institucional del Gobierno de México concentra accesos directos a esta plataforma para facilitar su uso.

Procedimiento para encontrar un módulo

Accede al sitio oficial de Bienestar o directamente al buscador de módulos.

Elige tu estado y municipio.

Confirma la verificación de seguridad marcando “No soy un robot”.

Presiona “Buscar” para visualizar la ubicación correspondiente.

Con la dirección confirmada, podrás acudir dentro del horario habitual de atención —generalmente de 10:00 a 16:00 horas— para recibir acompañamiento o realizar el trámite necesario.

¿Quiénes pueden cobrar y qué requisitos deben presentar?

Pueden recibir el depósito quienes estén inscritos en la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad. El pago se deposita en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es obligatorio presentarse el primer día de dispersión: el recurso permanece disponible y puede retirarse posteriormente en cajeros o establecimientos autorizados.

En el caso de personas que aún no concluyen su incorporación al programa, los módulos también brindan atención para completar el registro. Para ello, es necesario presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial del INAPAM).

CURP actualizada.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

Contar con esta documentación completa agiliza la gestión y permite al personal de atención orientar adecuadamente en caso de dudas o inconsistencias en el trámite.

