Calendario de pagos de la Pensión IMSS e ISSSTE de MAYO 2026

Si formas parte de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibirás el pago correspondiente al mes de mayo de 2026 de manera anticipada, incluso antes que otros apoyos o pensiones del Programa Bienestar, si perteneces al IMSS (Insituto Mexicano del Seguro Social) será a inicios de mayo.

A continuación, te informamos la fecha exacta del depósito y otras fechas importantes que deberías considerar.

Calendario de pagos mayo 2026 del ISSSTE

El ISSSTE ha confirmado que el pago de la pensión de mayo se adelantará y será depositado el miércoles 29 de abril. Esto, conforme al calendario oficial 2026 que publicó la institución a inicios del año.

Este movimiento beneficiará a millones de personas jubiladas, quienes mes con mes reciben su pensión. Mayo no será la excepción, el depósito llegará antes de que termine el mes.

Estas son las fechas clave para el resto del año, incluyendo el aguinaldo:

Enero: Viernes 2 de enero

Febrero: Viernes 30 de enero

Marzo: Viernes 27 de febrero

Abril: Viernes 27 de marzo

Mayo: Miércoles 29 de abril

Junio: Lunes 29 de mayo

Julio: Lunes 29 de junio

Agosto: Jueves 30 de julio

Septiembre: Viernes 28 de agosto

Octubre: Miércoles 30 de septiembre

Noviembre: Jueves 29 de octubre

Aguinaldo: Primera quincena de noviembre

Diciembre: Viernes 27 de noviembre

Calendario de pagos de mayo 2026 del IMSS

Si tú o alguien que conoces es pensionado del IMSS, les tocará esperar un poquito más. El pago de mayo caerá hasta el lunes 4. Y al igual que en el ISSSTE, el monto también varía según el historial laboral.

Fechas de pago IMSS para el resto del 2026:

Enero: Viernes 2

Febrero: Martes 3

Marzo: Lunes 2

Abril: Miércoles 1

Mayo: Lunes 4

Junio: Lunes 1

Julio: Miércoles 1

Agosto: Lunes 3

Septiembre: Martes 1

Octubre: Jueves 1

Noviembre: Lunes 2

Diciembre: Martes 1

¿Qué hacer si el depósito no llega?

Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.

En el caso del IMSS:

-Vía telefónica: Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

-Presencial: Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana, donde podrás revisar el estado de tu pago y llenar una solicitud por pagos no cobrados.

-Vía telefónica: Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados. -Presencial: Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana, donde podrás revisar el estado de tu pago y llenar una solicitud por pagos no cobrados. En el caso del ISSSTE:

-Presencialmente: Dirígete a un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente.

-Presencialmente: Dirígete a un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente. En línea o por teléfono:

- Usa el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes.

- O comunícate al 55 4000 1000 para levantar tu reporte, el cual será canalizado para su pronta solución.

Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día.

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