Pensión Bienestar reanuda pagos tras pausa del puente; ¿quiénes cobran el 17 de marzo?

La entrega de recursos de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 se retoma este martes 17 de marzo, tras una suspensión temporal ocasionada por el puente con motivo del natalicio de Benito Juárez. Autoridades federales informaron que los depósitos continúan conforme al calendario oficial, el cual está organizado según la inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

A lo largo de este mes, millones de adultos mayores, mujeres inscritas en el programa Mujeres Bienestar y personas con discapacidad reciben sus apoyos de forma escalonada. La pausa, que comprendió del sábado 14 al lunes 16 de marzo, se debió a días inhábiles en el sistema bancario y administrativo.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el 17 de marzo?

Según el calendario difundido por la Secretaría del Bienestar, este martes 17 de marzo corresponde el depósito a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M , siendo esta la segunda fecha asignada para dicho grupo.

Es importante recordar que la primera dispersión para esta letra se llevó a cabo el viernes 13 de marzo, por lo que con la jornada del martes 17 se completa la entrega para este segmento de derechohabientes.

El calendario oficial indica que los pagos continuarán de la siguiente forma:

Miércoles 18 de marzo: letras N, Ñ y O

Jueves 19 de marzo: letras P y Q

Viernes 20 y lunes 23: letra R

Martes 24: letra S

Miércoles 25: letras T, U y V

Jueves 26: letras W, X, Y y Z

La dispersión de los apoyos comenzó el pasado 2 de marzo y se extenderá hasta el día 26 , cubriendo a la totalidad de personas inscritas en los distintos programas sociales del Gobierno federal.

El esquema escalonado, basado en el orden alfabético, tiene como objetivo evitar concentraciones en sucursales bancarias y asegurar una distribución más eficiente de los recursos públicos. Asimismo, facilita el control logístico en la entrega de apoyos a nivel nacional.

¿Por qué se pausaron los pagos?

La interrupción temporal del lunes 16 de marzo se debió a que es un día festivo oficial en México por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el cual se recorre al tercer lunes del mes.

Este tipo de ajustes en el calendario son comunes cuando coinciden con días inhábiles bancarios, por lo que las autoridades recomiendan a la población beneficiaria mantenerse atenta a la información oficial para evitar contratiempos.

YC