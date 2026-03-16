Pensión Bienestar para personas con discapacidad: Calendario de registro

El Gobierno de México anunció que del 23 al 29 de marzo se realizará un nuevo periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , un apoyo económico destinado a personas con discapacidad permanente en todo el país.

El trámite deberá hacerse de forma presencial en los Módulos de Bienestar, que brindarán atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Las personas interesadas pueden consultar la ubicación del módulo más cercano a través del portal oficial del programa.

¿De cuánto es el apoyo económico bimestral?

Durante 2026, este programa social entrega tres mil 300 pesos cada dos meses , recursos que se depositan de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El objetivo del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad permanente y garantizar el acceso pleno a sus derechos.

¿Quiénes pueden recibir la pensión?

El apoyo ya cuenta con rango constitucional, lo que establece su entrega como una obligación tanto del Gobierno federal como de las entidades federativas.

Actualmente, 24 estados del país cuentan con convenio de universalidad, por lo que la pensión se otorga a personas con discapacidad de 0 a 64 años de edad. Al cumplir 65 años, las y los beneficiarios pasan automáticamente a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En los ocho estados restantes — Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro —, el registro está disponible para personas de 0 a 29 años, aunque puede ampliarse hasta los 64 años en municipios indígenas, afromexicanos o con alto grado de marginación.

¿Cuáles son los documentos necesarios para el registro?

Para completar el trámite se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud

Número telefónico de contacto

Si la persona solicitante no puede acudir al módulo, puede designar a un auxiliar o representante para realizar el registro en su nombre.

Calendario de registro por apellido

El proceso de inscripción se organizará de acuerdo con la primera letra del apellido:

A, B, C: lunes 23

D, E, F, G, H: martes 24

I, J, K, L, M: miércoles 25

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 26

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 27

El sábado 28 y domingo 29 podrán acudir personas con cualquier letra inicial, con el fin de facilitar el registro.

Con este nuevo periodo de incorporación se busca ampliar la cobertura de este apoyo social y fortalecer las acciones destinadas a reducir la desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad en México.

EE