El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó cerrar el litigio internacional entre México y Luxemburgo relacionado con el buque Zheng He , luego de que ambos países alcanzaran un acuerdo amistoso que resolvió la controversia.

La conclusión del caso se logró tras gestiones diplomáticas encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el respaldo técnico del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México, entre otras dependencias federales.

¿Cuál es el origen del conflicto marítimo?

El caso se remonta a octubre de 2023, cuando el buque, que navega bajo bandera luxemburguesa, fue detenido en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas, por incumplir con diversas disposiciones fiscales y aduaneras establecidas en la legislación mexicana.

Desde ese momento, el Gobierno mexicano sostuvo que cualquier procedimiento relacionado con la embarcación debía resolverse dentro del marco legal nacional y a través de sus autoridades competentes.

Luxemburgo llevó el caso a un tribunal internacional

Posteriormente, el 4 de junio de 2024, Luxemburgo presentó el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, argumentando que no se habían respetado sus derechos como Estado de abanderamiento del buque.

Sin embargo, tras varias rondas de diálogo y negociaciones entre las cancillerías de ambos países, se alcanzó un acuerdo que permitió regularizar la situación jurídica de la embarcación conforme a la normativa mexicana.

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Recaudación de casi 400 millones de pesos

Durante el proceso, la participación del SAT fue clave para garantizar la correcta aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, lo que derivó en el pago de contribuciones relacionadas con comercio exterior por cerca de 400 millones de pesos.

Una vez resuelto el aspecto legal del buque Zheng He, México y Luxemburgo solicitaron de forma conjunta al tribunal internacional cerrar el procedimiento, lo que puso fin al litigio en el ámbito internacional.

México reafirma compromiso con el derecho internacional

Tras la resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que el país mantiene su compromiso con el respeto al derecho internacional y con la solución pacífica de controversias, principios fundamentales para fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación entre naciones.

Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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