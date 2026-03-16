Beca Rita Cetina: ¿Hasta cuándo se puede solicitar el apoyo de útiles y uniformes escolares?

El programa Beca Rita Cetina forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica y reducir el impacto económico que representa el ciclo escolar para muchas familias. A través de este apoyo, madres, padres y tutores pueden recibir recursos destinados a la compra de útiles y uniformes escolares para niñas y niños que cursan la primaria en escuelas públicas.

Actualmente, el periodo de registro continúa abierto, pero está por concluir. Por ello, las autoridades han llamado a quienes aún no realizan el trámite a completar el proceso en los próximos días para poder acceder al beneficio.

¿Hasta cuándo se puede solicitar la Beca Rita Cetina?

El registro para solicitar el apoyo comenzó el 2 de marzo mediante la plataforma digital del programa. De acuerdo con la información oficial, el plazo para completar el trámite finaliza el 19 de marzo, por lo que las familias interesadas cuentan con los últimos días para realizar su inscripción.

El proceso se lleva a cabo exclusivamente en línea y forma parte de las acciones gubernamentales orientadas a fomentar la permanencia escolar y apoyar la economía familiar ante los gastos educativos.

Este programa federal es operado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y otorga 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante inscrito en primaria pública . El recurso puede utilizarse para adquirir uniformes, útiles escolares u otros materiales necesarios para el desarrollo académico de los alumnos.

¿Cómo solicitar el apoyo?

El registro se realiza únicamente a través del portal oficial de la beca. Para iniciar el trámite, el padre, madre o tutor debe crear o ingresar a una cuenta utilizando el sistema Llave MX, desde donde se captura la información del responsable y del estudiante.

Durante el proceso, la plataforma solicita distintos datos y documentos que permiten verificar la identidad del tutor y la inscripción del menor en una escuela pública. Entre los requisitos se encuentran:

CURP del padre, madre o tutor

CURP del estudiante

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio reciente

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el alumno

Una vez que el formulario es completado y la documentación se envía correctamente, el sistema revisa la información proporcionada. Si los datos son validados, el estudiante queda incorporado al padrón de beneficiarios del programa.

¿Quiénes pueden recibir la beca?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas en todo el país , sin importar el grado que cursen. El objetivo principal es ofrecer apoyo económico para la compra de uniformes y materiales escolares, evitando que los gastos educativos se conviertan en un obstáculo para continuar con los estudios.

Además, las familias que tengan más de un hijo inscrito en primaria pública pueden registrar a cada estudiante de manera individual para recibir el apoyo correspondiente por cada uno.

Autoridades educativas han señalado que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer los apoyos dirigidos a estudiantes de educación básica y contribuir a que niñas y niños permanezcan dentro del sistema educativo. Ante el cierre próximo del registro, recomiendan a los tutores completar el trámite antes del 19 de marzo para no perder la oportunidad de acceder al beneficio.

YC