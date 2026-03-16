Lunes, 16 de Marzo 2026

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CFE: Así puedes cambiar el nombre del titular del recibo de luz GRATIS y rápido

Realizar este cambio oportunamente previene adeudos ajenos, conflictos legales y dificultades para gestionar reportes o nuevos servicios

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Actualizar la titularidad es un paso sencillo que garantiza certeza administrativa y evita problemas futuros con el servicio eléctrico. UNSPLASH.

Actualizar la titularidad es un paso sencillo que garantiza certeza administrativa y evita problemas futuros con el servicio eléctrico. UNSPLASH.

En 2026, uno de los procedimientos más importantes para los usuarios del servicio eléctrico en México es la actualización del nombre del titular en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Realizar este cambio oportunamente previene adeudos ajenos, conflictos legales y dificultades para gestionar reportes o nuevos servicios.

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¿Cuándo debe hacerse el cambio?

La CFE recomienda actualizar la titularidad en los siguientes casos:

  • Compra o venta de una vivienda.
  • Renta de inmueble cuando el inquilino asume el pago.
  • Fallecimiento del titular anterior.
  • Divorcio o separación, si una persona conserva el domicilio.
  • Cambio del responsable de pago sin modificación de propiedad.

Omitir el trámite puede derivar en recibos a nombre de terceros y complicaciones si existen adeudos ligados al domicilio.

Requisitos básicos

  • Identificación oficial vigente del nuevo titular (INE, pasaporte o cédula profesional).
  • Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses).
  • Número de servicio CFE.
  • Documento que acredite la posesión o uso del inmueble (contrato de arrendamiento o escritura/contrato de compraventa, según aplique).

Cómo realizar el trámite

Presencial: acudir a una oficina comercial de la CFE, solicitar el formato de cambio de titularidad y entregar la documentación.

En línea: ingresar al portal oficial de la CFE, elegir “Cambio de titularidad”, capturar los datos del nuevo responsable, adjuntar los documentos y enviar la solicitud. La confirmación llega por correo electrónico en un plazo estimado de tres a cinco días hábiles.

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Actualizar la titularidad es un paso sencillo que garantiza certeza administrativa y evita problemas futuros con el servicio eléctrico.

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