Pensión Bienestar: ¿Qué letras se registran este miércoles 18 de febrero?

Este miércoles 18 de febrero sigue el periodo de registro para que nuevos beneficiarios puedan incorporarse a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, y recibir apoyos económicos de forma bimestral.

El proceso de registro se lleva a cabo de forma escalonada, de acuerdo con un calendario oficial por letra del primer apellido, informó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montel Reyes.

De acuerdo con la funcionaria, para el registro se instalarán más de 2 mil 500 módulos en todo el país, los cuales operarán en un horario de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Sus ubicaciones pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ .

¿Quiénes pueden registrarse en la Pensión Bienestar este miércoles 18 de febrero?

Las autoridades indicaron que el tercer día de registro corresponde a las personas cuya inicial del primer apellido comience con las letras I, J, K, L, M.

Sin embargo, durante los dos últimos días de la convocatoria, es decir, el próximo sábado y domingo, todas las letras podrán acudir a los módulos a inscribirse.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar?

Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (Impresión reciente)

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Bienestar?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana.

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

