Miércoles, 18 de Febrero 2026

Hoy No Circula 18 de febrero: Sin contingencia ambiental en CDMX

Este miércoles 18 de febrero, el programa “Hoy No Circula” aplica de manera normal, tras la suspensión de la tercera contingencia ambiental atmosférica

Por: SUN .

Esta contingencia ambiental por ozono anunciada el 15 de febrero duró prácticamente 48 horas. ESPECIAL / CANVA

Tras prácticamente 48 horas de permanecer activa, se suspendió la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones.

Por lo anterior, este miércoles 18 de febrero, el programa “Hoy No Circula” aplica de manera normal

Suspenden contingencia ambiental por ozono en Ciudad de México tras dos días

La tercera contingencia ambiental atmosférica por ozono en 2026 en la ZMVM, anunciada la tarde del domingo pasado, fue suspendida este martes por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) del Gobierno de México.

En la zona metropolitana del Valle de México, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran la contingencia ambiental

Esta contingencia ambiental por ozono anunciada el 15 de febrero duró prácticamente 48 horas; la anterior que inició el 12 de febrero estuvo vigente menos de 48 horas y la del pasado 8 de enero duró un día, mientras que el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

Esta emergencia limita a la población a realizar actividades físicas en el exterior y restringe el tránsito de vehículos.

En un comunicado, la Comisión indicó de la suspensión de la contingencia ambiental y sus medidas a partir de las 18:00 horas de este martes (24:00 GMT).

Explicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que "el sistema de alta presión que ha estado afectando a la Zona Metropolitana del Valle de México desde hace algunos días, este día presentó su centro sobre el estado de Jalisco".

"La periferia de este sistema ha provocado un incremento del viento sobre el Valle de México, tanto en superficie como en la altura, permitiendo el aumento de la ventilación y que la dispersión de los contaminantes sea mayor a los días previos, además de la entrada de humedad; esto se observó en el proceso de formación de la nubosidad en zonas montañosas", añadió el reporte.

La Came junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México avisaron que estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

ESPECIAL 
ESPECIAL 

OA

Temas

