Miércoles, 18 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

TODOS los días en que no se come carne en Cuaresma y Semana Santa

Este año, el Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero, marcando el inicio de una temporada sumamente significativa para la Iglesia Católica

Por: El Informador

La Cuaresma y la Semana Santa son unas de las celebraciones más importantes del catolicismo. ESPECIAL/Unplash/Canva

La Cuaresma y la Semana Santa son unas de las celebraciones más importantes del catolicismo. ESPECIAL/Unplash/Canva

Este miércoles 18 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza, lo que marca el inicio de una temporada sumamente significativa para los miembros de la Iglesia Católica, pues inaugura el periodo de Cuaresma. Esta, junto con la Semana Santa, son unas de las celebraciones más importantes de la religión, puesto que se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. 

El transcurso de estas fechas implica para los creyentes la ejecución de ciertas costumbres relacionadas con la fe, además de un periodo vacacional para algunos.

En este contexto, te compartimos cuáles son las fechas clave de la Cuaresma y la Semana Santa, y los días en que no se debe comer carne.

Te puede interesar: Beca Benito Juárez: ¡Al fin! Calendario de pagos OFICIAL de febrero 2026

Calendario de la Cuaresma y Semana Santa 2026

Miércoles de Ceniza

Este año, el Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero. En este día, los fieles se congregan en las iglesias para la imposición de ceniza en la frente, marcando la forma de una cruz, mientras el representante emite frases como "polvo eres y en polvo te convertirás" o  "arrepiéntete y cree en el Evangelio", invitando así a la reflexión.

Cuaresma

La Cuaresma representa un periodo de preparación para la Semana Santa, motivo por el cual la iglesia invita a los creyentes a hacer ayuno y evitar el consumo de carnes rojas los viernes, además de hacer penitencia. Como lo menciona su nombre, la duración de la Cuaresma es de 40 días, referenciando los días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su vida pública.

En 2026, la Cuaresma abarcará del miércoles 18 de febrero al jueves 2 de abril.

Revisa: Diez señales que demuestran que una persona es egocéntrica

Todos los viernes en que no se come carne

Además del Miércoles de Ceniza, todos los viernes, desde el 20 de febrero hasta el 27 de marzo, los católicos deben evitar comer carne, de acuerdo con la tradición. Esta es la lista de días:

  • 20 de febrero
  • 27 de febrero
  • 6 de marzo
  • 13 de marzo
  • 20 de marzo
  • 27 de marzo
  • 3 de abril (Viernes Santo)

Semana Santa

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Durante este periodo, se realizan diversas actividades relacionadas con la fe y la conmemoración de los últimos días de vida de Jesús y su posterior resurrección.

  • Domingo de Ramos (29 de marzo): Este evento recuerda el pasaje bíblico en el que Jesús es recibido con palmas y aclamado como rey en Jerusalén.
  • Jueves Santo (2 de abril): Se conmemora la Última Cena, donde Jesús dio el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo.
  • Viernes Santo (3 de abril): Día de la crucifixión y muerte de Jesús.
  • Sábado de Gloria (4 de abril): Este día representa en tiempo en el que Jesús estuvo en el sepulcro.
  • Domingo de Resurrección (5 de abril): En este día se festeja la celebración más grande del cristianismo, pues Jesús triunfa sobre la muerte y el pecado. Su resurrección juega un papel fundamental en la fe de los creyentes, quienes mantienen firme su convicción de una vida eterna.

Lee también: ¿Quiénes tienen hasta el 28 de febrero para aprovechar la prórroga y cambiar placas en Jalisco?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones