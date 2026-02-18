El pasado 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a las 18:00 horas.

Luego de esta notificación, el programa Doble Hoy NO Circula también fue suspendido y regresó a su aplicación normal este 18 de febrero . Te diremos que autos deben permanecer detenidos este miércoles y cuáles SÍ podrán circular en las vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Finaliza la Fase I de la contingencia ambiental. X / @CAMegalopolis

Hoy NO Circula

La CAMe publicó desde sus redes sociales las indicaciones para el Hoy NO Circula correspondiente a este miércoles 18 de febrero. Según la información compartida, hoy no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 y 2; con horario de 05:00 a 22:00 horas .

Anuncio del Hoy NO Circula para este 18 de febrero. X / @CAMegalopolis

¿Qué autos están EXENTOS del Hoy No Circula?

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con holograma 00 y 0

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos con exención oficial autorizada por las autoridades ambientales

¿Cuál es el calendario del programa Hoy NO Circula?

El programa se aplica de forma diaria en la en CDMX y Edomex, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en el Valle de México y Toluca. A continuación, te compartimos el calendario oficial de esta medida ambiental y sanitaria.

Calendario del Hoy NO Circula. ESPECIAL

Entonces, ¿puedo circular?

La respuesta es sí, siempre y cuando estés exento de las particularidades que aplican este 18 de febrero para el programa Hoy NO Circula , de acuerdo a la última publicación de las autoridades y al calendario compartido por la Secretaría del Medio Ambiente.

