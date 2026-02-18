Miércoles, 18 de Febrero 2026

Hoy No Circula: ¿Qué autos SÍ circulan hoy en CDMX y Edomex?

Luego de la suspensión de la Fase I de la contingencia ambiental, te diremos que autos podrán circular este miércoles en la capital de México

Por: Fabián Flores

El programa se aplica de forma diaria en la en CDMX y Edomex, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en el Valle de México y Toluca. SUN / ARCHIVO

El pasado 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a las 18:00 horas.

Luego de esta notificación, el programa Doble Hoy NO Circula también fue suspendido y regresó a su aplicación normal este 18 de febrero. Te diremos que autos deben permanecer detenidos este miércoles y cuáles SÍ podrán circular en las vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

 Finaliza la Fase I de la contingencia ambiental. X / @CAMegalopolis
Hoy NO Circula

La CAMe publicó desde sus redes sociales las indicaciones para el Hoy NO Circula correspondiente a este miércoles 18 de febrero. Según la información compartida, hoy no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 y 2; con horario de 05:00 a 22:00 horas.

 Anuncio del Hoy NO Circula para este 18 de febrero. X / @CAMegalopolis
¿Qué autos están EXENTOS del Hoy No Circula?

  • Autos eléctricos e híbridos
  • Vehículos con holograma 00 y 0
  • Transporte público
  • Vehículos de emergencia
  • Autos con exención oficial autorizada por las autoridades ambientales

¿Cuál es el calendario del programa Hoy NO Circula?

El programa se aplica de forma diaria en la en CDMX y Edomex, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en el Valle de México y Toluca. A continuación, te compartimos el calendario oficial de esta medida ambiental y sanitaria.

Calendario del Hoy NO Circula. ESPECIAL 
Entonces, ¿puedo circular?

La respuesta es sí, siempre y cuando estés exento de las particularidades que aplican este 18 de febrero para el programa Hoy NO Circula, de acuerdo a la última publicación de las autoridades y al calendario compartido por la Secretaría del Medio Ambiente.

