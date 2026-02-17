Pensión Bienestar: ¿Qué letras se registran este martes 17 de febrero?

Este martes 17 de febrero sigue el periodo de registro para que nuevos beneficiarios puedan incorporarse a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, y recibir apoyos económicos de forma bimestral.El proceso de registro se lleva a cabo de forma escalonada, de acuerdo con un calendario oficial por letra del primer apellido, informó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montel Reyes.De acuerdo con la funcionaria, para el registro se instalarán más de 2 mil 500 módulos en todo el país, los cuales operarán en un horario de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Sus ubicaciones pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.Las autoridades indicaron que el segundo día de registro corresponde a las personas cuya inicial del primer apellido comience con las letras D, E, F, G o H.Sin embargo, durante los dos últimos días de la convocatoria, es decir, el próximo sábado y domingo, todas las letras podrán acudir a los módulos a inscribirse.Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:Pensión Mujeres Bienestar* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB