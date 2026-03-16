Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: Requisitos y cómo tramitarla en 2026

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se mantiene en 2026 como uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, enfocado en garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar las condiciones de vida de este sector de la población.

Este apoyo económico consiste en un depósito bimestral de 3 mil 300 pesos, que se entrega de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar proporcionada a cada beneficiario. El esquema busca asegurar transparencia en la dispersión de recursos y evitar prácticas indebidas en el proceso.

El programa está dirigido a personas con discapacidad permanente de entre 0 y 64 años de edad, principalmente en 24 entidades del país donde se han firmado convenios de universalidad entre los gobiernos estatales y la Federación. En estas entidades, el apoyo se otorga de manera más amplia, con el objetivo de cubrir a la mayor parte de la población en esta condición.

¿Cómo tramitar la Pensión Bienestar?

El registro para acceder a este beneficio se realiza de forma presencial en los Módulos de Bienestar, instalados en distintos puntos de cada estado. Las autoridades recomiendan acudir con la documentación completa para agilizar el proceso y evitar contratiempos.

Las personas interesadas deben presentarse directamente o, en caso de que no les sea posible, designar a un auxiliar que realice el trámite en su representación.

Requisitos para solicitar la pensión

Para iniciar el proceso de incorporación, es indispensable cumplir con una serie de requisitos y presentar documentos que acrediten tanto la identidad como la condición de discapacidad permanente.

Entre los documentos solicitados para la persona beneficiaria se encuentran:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) en impresión reciente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibos de servicios como luz, agua, gas, teléfono o predial).

Certificado de discapacidad permanente emitido por una institución pública de salud.

Número telefónico de contacto para dar seguimiento al trámite.

En caso de que la persona solicitante no pueda acudir al módulo, tiene derecho a nombrar a un adulto auxiliar. Este representante deberá presentar su propia identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco o vínculo con la persona con discapacidad.

Proceso y seguimiento

Una vez entregada la documentación, el personal de los Módulos de Bienestar revisa la información y, en caso de cumplir con los criterios establecidos, se integra al solicitante al padrón de beneficiarios. Posteriormente, se le entrega la tarjeta del Banco del Bienestar, donde se depositará el apoyo de manera periódica.

Las autoridades federales han reiterado que el trámite es completamente gratuito y no requiere gestores, por lo que llaman a la población a evitar intermediarios y acudir únicamente a los canales oficiales.

Con este programa, el Gobierno de México busca fortalecer la inclusión social y brindar respaldo económico a personas con discapacidad permanente, consolidándolo como uno de los pilares de la política social vigente en el país.

YC