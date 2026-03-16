Un trabajador de la construcción resultó lesionado tras caer a un barranco de aproximadamente seis metros de profundidad mientras realizaba labores de albañilería en calles de la colonia Águilas Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El incidente fue reportado por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes recibieron la alerta sobre una persona que había sufrido una caída en el cruce de la Cerrada Arbolada y la calle Arbolada. Tras el aviso, elementos de la policía acudieron al sitio junto con rescatistas para atender la emergencia.

En el lugar, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) localizó al trabajador en el fondo del barranco con el apoyo de vecinos de la zona, quienes también colaboraron para ubicar con precisión el punto donde había quedado el lesionado.

Debido a la profundidad y las condiciones del terreno, los rescatistas implementaron maniobras especializadas de rescate mediante técnicas de descenso y ascenso tipo alpino. Luego de estabilizar al hombre, fue colocado en una camilla y posteriormente izado hasta la superficie para ponerlo a salvo.

Una vez en una zona segura, paramédicos realizaron la valoración médica inicial y diagnosticaron al trabajador con posible fractura de cadera del lado derecho y traumatismo craneoencefálico leve. Tras la revisión, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Autoridades informaron que la intervención se llevó a cabo de manera coordinada entre policías y personal de rescate, quienes implementaron el operativo necesario para lograr la extracción del trabajador del barranco y garantizar su traslado oportuno a un centro médico.

MF