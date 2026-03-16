La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a madres, padres y tutores para que registren a sus hijas e hijos que cursan de primero a sexto de primaria en escuelas públicas dentro del programa Beca Rita Cetina en apoyo para uniformes y útiles, cuyo proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 19 de marzo.

El registro se realiza de manera digital a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx, donde las familias pueden completar el trámite para que los estudiantes accedan a este apoyo económico destinado a la compra de uniformes y material escolar.

De acuerdo con la dependencia, el programa contempla un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria inscrito. Las tarjetas correspondientes serán entregadas durante el mes de mayo, mientras que el depósito del recurso está programado para realizarse entre julio y agosto de 2026.

En torno al avance del programa, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que, a pocos días del cierre del registro, ya se han inscrito 5 millones 268 mil 571 estudiantes en la plataforma.

Para promover la inscripción, las autoridades realizaron 82 mil 962 asambleas informativas en 91 mil 486 escuelas del país, con la participación de 4 millones 353 mil 048 madres, padres y tutores que acudieron a conocer los detalles del apoyo educativo.

Además, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la información, se implementó una asamblea virtual que logró reunir a un millón de personas conectadas de manera simultánea y que, hasta ahora, acumula más de 18 millones de visualizaciones en distintas plataformas digitales.

Según explicó el coordinador del programa, esta estrategia permitió que servidores de la educación respondieran dudas en tiempo real, organizando la atención por estado y municipio, lo que ayudó a resolver inquietudes de las familias interesadas.

Las autoridades reiteraron que el registro en línea seguirá disponible hasta el 19 de marzo, por lo que invitaron a las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas a completar el trámite a tiempo y así garantizar que ningún alumno quede fuera de este sistema de apoyos educativos.

MF