Mi derecho, mi lugar 2026: Requisitos para el registro este 17 de marzo

El Gobierno federal puso en marcha el programa “Mi derecho, mi lugar 2026”, una estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar un espacio en el bachillerato a estudiantes que concluyen la secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

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A partir de este 17 de marzo, inició el registro al proceso de asignación, por lo que las y los aspirantes deberán completar su inscripción en línea para asegurar su participación.

La iniciativa busca hacer más equitativo, ordenado y transparente el acceso a la educación media superior, además de permitir que los estudiantes puedan ingresar a planteles cercanos a su domicilio y con mayores posibilidades de quedar en alguna de sus primeras opciones.

¿Cuándo y dónde hacer el registro?

El proceso se realiza a través del portal oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/.

Las autoridades informaron que el registro estará disponible hasta el 14 de abril de 2026, por lo que es importante completar el trámite antes de esa fecha.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

Para registrarse, las y los aspirantes deberán contar con:

CURP

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de su secundaria

Correo electrónico vigente

Certificado de secundaria (en caso de ya tenerlo)

También será necesario crear una cuenta en la plataforma Llave MX en el siguiente enlace: www.llave.gob.mx.

¿Qué opciones de ingreso hay?

El proceso contempla tres formas de ingreso al bachillerato:

Sin examen, con la posibilidad de elegir entre 5 y 10 planteles.

Con examen, para ingresar a escuelas del IPN o la UNAM, con hasta 5 opciones.

Modalidad mixta, que permite combinar opciones sin examen con alternativas que sí lo requieren.

Una vez dentro del sistema, los aspirantes deberán validar sus datos, responder una encuesta y seleccionar sus opciones educativas según su preferencia, lo que será clave para la asignación de lugares.

¿Cuándo salen los resultados?

Los resultados del proceso se publicarán el 18 de agosto de 2026 en la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en el mismo portal.

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Con este nuevo esquema, el Gobierno federal busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso al bachillerato, evitando que queden fuera del sistema educativo.

#SEPInforma��️ | Este martes 17 de marzo inicia el registro para el Proceso de Asignación a Bachillerato 2026 “Mi derecho, mi lugar”. ����



Las y los aspirantes deberán contar con una cuenta Llave MX y podrán consultar desde ese día el instructivo, catálogos de escuelas, así como… pic.twitter.com/gqYRaUN11L— SEP México (@SEP_mx) March 15, 2026

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