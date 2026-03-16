Mi derecho, mi lugar 2026: Requisitos para el registro este 17 de marzo

El Gobierno federal puso en marcha el programa “Mi derecho, mi lugar 2026”, una estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar un espacio en el bachillerato a estudiantes que concluyen la secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).A partir de este 17 de marzo, inició el registro al proceso de asignación, por lo que las y los aspirantes deberán completar su inscripción en línea para asegurar su participación.La iniciativa busca hacer más equitativo, ordenado y transparente el acceso a la educación media superior, además de permitir que los estudiantes puedan ingresar a planteles cercanos a su domicilio y con mayores posibilidades de quedar en alguna de sus primeras opciones.El proceso se realiza a través del portal oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/. Las autoridades informaron que el registro estará disponible hasta el 14 de abril de 2026, por lo que es importante completar el trámite antes de esa fecha.Para registrarse, las y los aspirantes deberán contar con:El proceso contempla tres formas de ingreso al bachillerato:Una vez dentro del sistema, los aspirantes deberán validar sus datos, responder una encuesta y seleccionar sus opciones educativas según su preferencia, lo que será clave para la asignación de lugares.Los resultados del proceso se publicarán el 18 de agosto de 2026 en la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en el mismo portal.Con este nuevo esquema, el Gobierno federal busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso al bachillerato, evitando que queden fuera del sistema educativo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP