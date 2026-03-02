Pensión Bienestar: Letra por letra; estos apellidos cobran hoy, martes 3 de marzo

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, confirmó el calendario de pagos correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 para las Pensiones Bienestar, cuya dispersión inició este lunes 2 de marzo.

Como en periodos anteriores, los depósitos se realizan de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. El recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede alcanzar hasta 6 mil 400 pesos, dependiendo del programa social al que se esté afiliado.

De acuerdo con el calendario oficial, durante este mes recibirán su apoyo quienes formen parte de los distintos Programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

La dispersión comenzó el lunes 2 de marzo con los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra A y concluirá el jueves 26 del mismo mes con las letras W, X, Y y Z.

¿Qué apellidos cobran este martes 3 de marzo?

Según lo informado por la Secretaría del Bienestar, este martes 3 de marzo corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra “B”.

Es importante recordar que estos programas no contemplan pagos retroactivos. Los nuevos beneficiarios no recibirán depósitos dobles, ya que el monto entregado corresponde únicamente al bimestre marzo-abril de 2026.

Para verificar si el recurso ya fue depositado, se puede consultar el saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar. Solo es necesario descargar la app, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, capturar el NIP, generar una contraseña y revisar los movimientos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Montos oficiales para 2026

Para este año, los apoyos económicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos cada dos meses.

Apoyo para Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos bimestrales.

Para evitar contratiempos, largas filas o aglomeraciones en las sucursales, se recomienda a los beneficiarios marcar en el calendario la fecha que les corresponde según su apellido y acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana el día indicado, lo que permitirá agilizar el cobro y facilitar la dispersión ordenada de los apoyos.

