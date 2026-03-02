Mujeres con Bienestar Edomex: Así puedes activar tu tarjeta en 2026 paso a paso

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Estado de México como parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la entidad , mediante apoyos económicos que les permitan cubrir necesidades básicas y fortalecer su estabilidad. Los depósitos se realizan a través de una tarjeta especial; sin embargo, para que funcione correctamente es necesario activarla.

De acuerdo con las reglas de operación, el apoyo está dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años de edad que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o carencia social que pongan en riesgo su bienestar. El programa da prioridad a jefas de familia, mujeres con discapacidad, habitantes de zonas con alta marginación, víctimas de algún delito, así como mujeres indígenas y afromexicanas , entre otros sectores.

El incentivo económico consiste en 2 mil 500 pesos que se entregan de manera bimestral mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar, la cual es emitida una vez que el registro ha sido completado y aprobado por las autoridades correspondientes.

¿Cómo activar la tarjeta Mujeres con Bienestar del Edomex paso a paso?

Si tu solicitud fue aceptada y ya formas parte del programa, recibirás un mensaje en tu teléfono celular con la fecha, hora y lugar donde deberás acudir a recoger tu tarjeta. Una vez que la tengas en tus manos, deberás activarla siguiendo estos pasos:

Ingresa a Google Play o App Store desde tu celular. Busca y descarga la aplicación “Mujeres con Bienestar”. Una vez instalada, inicia sesión con el correo electrónico y la contraseña que utilizaste durante tu registro. Sigue las instrucciones que indique la aplicación para completar la activación. Posteriormente, podrás acudir a una sucursal de Financiera para el Bienestar para retirar tu dinero.

El titular de la Secretaría del Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, informó que las nuevas beneficiarias recibirán más detalles sobre el proceso en los próximos días, por lo que exhortó a estar atentas al número telefónico que proporcionaron durante su registro, ya que por esa vía se notificará si fueron aceptadas y se les indicarán los pasos a seguir.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte de Mujeres con Bienestar Edomex?

Para integrarse a este programa, es necesario cumplir con ciertos criterios que permitan que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan. Las solicitantes deben tener entre 18 y 59 años de edad, residir en el Estado de México, encontrarse en situación de pobreza y no contar con acceso a servicios de seguridad social.

Además, deberán presentar documentación oficial que respalde su información, como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

¿Qué otros beneficios tiene el programa?

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex, además de recibir el pago bimestral de 2 mil 500 pesos, también pueden acceder a servicios complementarios como atención médica, psicológica, nutricional, dental y oftalmológica. Asimismo, el programa contempla capacitaciones y certificaciones para fortalecer habilidades laborales, así como descuentos en comercios afiliados.

Con estas acciones, el Estado de México busca no solo brindar un respaldo económico a mujeres en situación vulnerable, sino también generar herramientas que impulsen su autonomía, mejoren su bienestar integral y les permitan acceder a mayores oportunidades de desarrollo personal, familiar y profesional.

