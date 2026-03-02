IMSS inicia reclutamiento de médicos especialistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha este lunes su proceso nacional de reclutamiento de médicas y médicos especialistas, con el objetivo de cubrir nueve mil 616 plazas en unidades médicas de alta especialidad en todo el país.

El arranque del llamado “draft 2026” se realizó en el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la Ciudad de México, donde el director general del Instituto, Zoé Robledo, dio el banderazo inicial y destacó que se trata del reclutamiento masivo más grande del sector salud.

Citas en base a calificación de egreso

El proceso se llevará a cabo del 2 al 13 de marzo, en un horario de 09:00 a 21:00 horas. Los aspirantes acuden con cita previa, asignada con base en su calificación de egreso de la especialidad médica. Para agilizar la atención, el IMSS estableció cuatro horarios diarios de ingreso —09:00, 12:00, 15:00 y 18:00 horas—, así como 10 mesas de nominación donde se presentan las distintas especialidades y 10 módulos adicionales para la asignación de plazas por entidad federativa.

Robledo subrayó que la meta de este año casi duplica la cifra ofertada en 2018, cuando se ofrecieron cuatro mil 995 plazas. Entre 2018 y 2025, agregó, la oferta de vacantes creció alrededor de 92%, como parte de una estrategia para fortalecer la plantilla médica y mejorar la atención a los derechohabientes.

Entre 2018 y 2025 el número de ofertas ha incrementado alrededor de 92%. IMSS

“El IMSS no es solamente un gran lugar para trabajar, también es un entorno seguro donde se aprende, se ayuda y se pueden salvar vidas”, afirmó el director general tras recorrer los módulos instalados en el domo principal, donde también se ubican espacios informativos de investigación, coordinación en salud, trato digno y orientación sobre créditos.

Por su parte, el titular de la Unidad de Personal, Alejandro Martínez Marquina, explicó que el procedimiento es ágil: los especialistas se registran al llegar, reciben información sobre la oferta disponible y posteriormente pasan al módulo correspondiente a su estado para conocer detalles sobre la adscripción, fecha de inicio y requisitos administrativos.

Médicos de todas las especialidades

Desde las primeras horas del día comenzaron a llegar médicos de distintas entidades del país. Entre ellos, Alejandro Murrieta, especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva, quien busca integrarse a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 21 en Monterrey. También acudió Jazmín Basurto, gastroenteróloga y nutrióloga pediatra originaria de Guadalajara, interesada en incorporarse al Centro Médico Nacional Siglo XXI y explorar opciones en Veracruz.

Con este reclutamiento, el IMSS busca fortalecer su capacidad operativa y ampliar la cobertura de servicios especializados, en un contexto de creciente demanda de atención médica en todo el territorio nacional.

