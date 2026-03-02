Pensión Bienestar 2026: Lista de apellidos que tienen PAGO DOBLE hoy, martes 3 de marzo

La Pensión Bienestar 2026 se encuentra en la etapa de dispersión del segundo pago del año, correspondiente al bimestre marzo-abril, y los beneficiarios deben estar atentos a las fechas de depósito según la inicial de su primer apellido. Además este pago coincide con la dispersión de pensión a quienes formen parte del padrón de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En este sentido y de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este martes recibirán su depósito aquellos adultos mayores cuya inicial del primer apellido comience con la letra B.

Respecto a la coincidencia de pagos mencionada, es importante precisar la mecánica de dispersión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según la normativa vigente del instituto, los depósitos se realizan el primer día hábil del mes; dado que el 1 de marzo de 2026 fue domingo, el pago de la pensión contributiva se libera este lunes 2 de marzo.

Por lo tanto, para los beneficiarios con apellido inicial 'B' que reciben su apoyo del Bienestar el martes 3, la disponibilidad de ambos recursos ocurre con apenas 24 horas de diferencia , consolidando una semana de alta liquidez para este sector.

Calendario oficial de pagos de marzo 2026

El calendario difundido por la Secretaría del Bienestar establece las siguientes fechas:

Lunes 2: Apellidos con letra A

Martes 3: Apellidos con letra B

Miércoles 4: Apellidos con letra C

Jueves 5: Apellidos con letra C

Viernes 6: Apellidos con letras D, E, F

Lunes 9: Apellidos con letra G

Martes 10: Apellidos con letra G

Miércoles 11: Apellidos con letras H, I, J, K

Jueves 12: Apellidos con letra L

Viernes 13: Apellidos con letra M

Lunes 16: SIN PAGO (Feriado)

Martes 17: Apellidos con letra M

Miércoles 18: Apellidos con letras N, Ñ, O

Jueves 19: Apellidos con letras P, Q

Viernes 20: Apellidos con letra R

Lunes 23: Apellidos con letra R

Martes 24: Apellidos con letra S

Miércoles 25: Apellidos con letras T, U, V

Jueves 26: Apellidos con letras W, X, Y, Z

¿Qué hacer si no se refleja el depósito?

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios revisar primero su cuenta bancaria para verificar que el depósito haya sido realizado correctamente. En caso de no recibir el pago y considerar que cumplen con los requisitos, pueden comunicarse al número 800 639 4264 , correspondiente a la Secretaría del Bienestar. Asimismo, se exhorta a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar caer en fraudes relacionados con supuestos apoyos, intermediarios o cobros indebidos.

En ese mismo sentido, ante la llegada de este doble flujo de ingresos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) subraya la importancia de extremar precauciones en el manejo de la Tarjeta del Bienestar.

La dependencia recomienda no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y recuerda que el plástico puede utilizarse directamente en establecimientos con terminal bancaria, lo que reduce la necesidad de retirar todo el efectivo en una sola exhibición y, con ello, disminuye el riesgo de robo o extravío.

