HBO Max: ¿Qué pasará con tu cuenta tras la venta de la plataforma a Netflix?

Ante la noticia de que Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por una suma de 82 mil 700 millones de dólares, los usuarios de las plataformas de streaming han comenzado a presentar dudas respecto a lo que pasará con sus cuentas.

En un comunicado conjunto, el día de hoy las dos compañías informaron sobre la acción y se estima que la transacción se cierre tras la separación de Discovery Global, en el tercer trimestre del 2026.

La decisión de compra de Netflix supone un giro histórico en la industria del streaming, y ahora la plataforma se consagrará como un imperio multimedia, que se prevé, sea el único que pueda enfrentarse a Disney.

El gigante de la "N" ganó así la puja contra Paramount, quien también se encontraba interesado en Warner Bros, adquiriendo importantes producciones como Harry Potter y Game of Thrones.

¿Qué pasará con las cuentas de HBO Max y Netflix?

En este panorama, ambas plataformas vivirán un proceso de transición, el cual, según expertos, podría implicar la unificación de cuentas, un catálogo fusionado y el lanzamiento de paquetes especiales de suscripción para disfrutar de los contenidos.

Aunque las previsiones indican que HBO Max podría dejar de existir como una entidad independiente, hasta el momento Netflix no ha informado los cambios que habrá una vez que se concrete la transacción.

De este modo, las modificaciones no serán inmediatas, por lo que hasta que haya un anuncio oficial todas las cuentas seguirán operando con normalidad, con los mismos accesos y las tarifas vigentes.

