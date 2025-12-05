Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, asistió al sorteo final de la Copa del Mundo 2026 y en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló sobre el país como sede mundialista.

"Estamos orgullosos, de recibir la copa mundial; México es un país extraordinario, mágico. Millones visitarán a nuestro país, tenemos un pueblo extraordinario y trabajador", mencionó Sheinbaum en el auditorio del Centro John F. Kennedy, en Washington D.C.

Sheinbaum, que llegó a la capital estadounidense ayer por la noche, fue la encargada de abrir la pelota en la que estaba el nombre México.

"Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales", agregó la Mandataria.

Cuando reveló el nombre de México para colocarlo en el Grupo A del Sorteo, Claudia Sheinbaum gritó "Viva México" y agitó el papel con sus dos manos.

A diferencia de su asistencia para este sorteo de la Copa del Mundo, la Presidenta no estará en la inauguración del Mundial 2026; ha revelado que su boleto será regalado a una niña, aunque aún se desconoce la dinámica.

México vs Sudáfrica será el partido inaugural del Mundial 2026

El sorteo de este 5 de diciembre definió que el equipo anfitrión abrirá la Copa del Mundo frente al cuadro de Sudáfrica, dentro del Grupo A.

Te puede interesar: Prevén que México tendrá menor ingreso por remesas en 2026

El partido México vs Sudáfrica se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca , en la Ciudad de México. Será el tercer partido inaugural para el recinto ubicado en la capital del país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV