Doble Hoy No Circula: Esta es la MULTA por no respetar la medida en CDMX

La mañana de este martes 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que se mantiene el programa del Doble Hoy No Circula y otras medidas que buscan mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Las autoridades llaman a la población a respetar el programa que limita la circulación de vehículos, que busca disminuir las emisiones nocivas; de lo contrario, se corre el riesgo de ser sancionado.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en Ciudad de México?

El reglamento de tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla multas para aquellas personas que no respeten las restricciones viales por mala calidad del aire.

El artículo 47 del Reglamento del Tránsito de la Ciudad de México estipula que "los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes".

Asimismo, indica que los autos y vehículos motorizados que no cumplan con lo establecido en el artículo o emitan humo que contamine el ambiente, serán acreedores a una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, la sanción va desde los 2 mil 346.20 hasta los 3 mil 519.30 pesos.

¿Qué vehículos no circulan este martes 17 de febrero?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

