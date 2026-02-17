Doble Hoy No Circula: Esta es la MULTA por no respetar la medida en CDMX

La mañana de este martes 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que se mantiene el programa del Doble Hoy No Circula y otras medidas que buscan mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).Las autoridades llaman a la población a respetar el programa que limita la circulación de vehículos, que busca disminuir las emisiones nocivas; de lo contrario, se corre el riesgo de ser sancionado.El reglamento de tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla multas para aquellas personas que no respeten las restricciones viales por mala calidad del aire.El artículo 47 del Reglamento del Tránsito de la Ciudad de México estipula que "los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes".Asimismo, indica que los autos y vehículos motorizados que no cumplan con lo establecido en el artículo o emitan humo que contamine el ambiente, serán acreedores a una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, la sanción va desde los 2 mil 346.20 hasta los 3 mil 519.30 pesos.Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB