La Secretaría de Salud (SSA) informó la confirmación de tres nuevas muertes relacionadas con el brote de sarampión que afecta al país desde el año pasado, con lo que el número total de fallecimientos asciende a 31.

De acuerdo con el reporte más reciente, difundido el 16 de febrero, las autoridades sanitarias detectaron 12 nuevos casos probables en la última semana, con estas cifras, el acumulado de contagios confirmados desde el inicio de la epidemia alcanza los 9 mil 850 en todo el territorio nacional.

De acuerdo a la Secretaría de Salud , el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (mil 434 casos), seguido de los de 5 a 9 años ( mil 204).

La tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 54.12 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la mortalidad, se produjeron 31 fallecimientos por el actual brote, de los cuales cuatro se dieron en enero y febrero de este año, en los estados de Michoacán, Jalisco, Durango y Tlaxcala.

Ante el aumento de contagios en algunos territorios como Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el Gobierno cuenta con vacunas suficientes para inmunizar a la población y enfatizó que, a la fecha, se han aplicado más de 16 millones de vacunas; tan solo entre el 7 y el 13 de febrero, se aplicaron casi 1,7 millones de biológicos.

"Nosotros insistimos mucho en que vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

