Pensión ISSSTE: Pago de marzo 2026 ya tiene fecha, ¿cuándo depositan?

Los beneficiarios de la Pensión ISSSTE ya pueden conocer de manera oficial la fecha en la que recibirán el depósito correspondiente a cada mes de 2026, incluido el pago de marzo. Conforme al calendario de pagos publicado en diciembre pasado, el tercer depósito del año se realizará a partir del viernes 27 de febrero.

Este pago corresponde al tercero del ejercicio y forma parte de la programación establecida en el nuevo calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026. Con esto, los jubilados y pensionados afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pueden planificar a tiempo sus finanzas personales y evitar imprevistos que tengan que ver con el cobro de su dinero.

Fechas de pagos de la Pensión ISSSTE 2026

Enero | 2 de enero

Febrero | 30 de enero

Marzo | 27 de febrero

Abril | 27 de marzo

Mayo | 29 de abril

Junio | 29 de mayo

Julio | 29 de junio

Agosto | 30 de julio

Septiembre | 28 de agosto

Octubre | 30 de septiembre

Noviembre | 29 de octubre

Diciembre | 27 de noviembre

El calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026 incluye que el pago de la primera parte del aguinaldo de este año será en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se entregará el 27 de noviembre con el dinero de diciembre.

El ISSSTE, a través de su página oficial, asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes.

