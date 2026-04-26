Estos son los días de descanso obligatorio en mayo 2026, según la LFT

El quinto mes del año trae consigo diversas conmemoraciones cívicas y sociales, por lo que es fundamental que los trabajadores conozcan con exactitud cuáles son los días de descanso obligatorio en mayo 2026, de acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esta normativa rige las relaciones laborales en México y establece las fechas exactas en las que los empleados tienen el derecho inalienable de suspender sus actividades con goce de sueldo.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en mayo 2026 según la Ley Federal del Trabajo?

Al revisar el calendario oficial y el artículo 74 de la legislación laboral vigente, se determina que el único día de descanso obligatorio durante este mes es el 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo a nivel internacional.

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A diferencia de otras efemérides de gran relevancia cultural que ocurren en este mismo periodo, como la conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo, el Día de las Madres el 10 de mayo o el Día del Maestro el 15 de mayo, estas últimas no están catalogadas como asuetos oficiales para el sector formal, por lo que las jornadas laborales deben desarrollarse con total normalidad en los centros de trabajo.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) reitera constantemente a través de sus canales oficiales que el objetivo principal de estas fechas es que los trabajadores celebren las festividades cívicas. Por lo tanto, el 1 de mayo es una jornada en la que los empleadores de todo el país están estrictamente obligados a conceder el día libre a sus plantillas laborales, sin que esto represente bajo ninguna circunstancia una reducción o afectación en su salario habitual.

¿Qué pasa si trabajas en un día de descanso obligatorio en mayo 2026 según la LFT?

Aunque la regla general dictamina la suspensión de labores en todo el territorio nacional, existen sectores estratégicos y empresas que, por la naturaleza esencial de sus operaciones, requieren mantener sus actividades ininterrumpidas.

En estos casos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un protocolo claro para proteger a los empleados que deban presentarse a sus puestos, asegurando que reciban una remuneración justa.

Si un empleado se ve en la necesidad de trabajar durante un día de descanso obligatorio, su compensación total por esa jornada específica deberá ser el equivalente a un pago triple. Esto se compone de su salario diario normal, más el doble de esa misma cantidad como indemnización directa por haber laborado en una fecha que la Ley Federal del Trabajo (LFT) marca como asueto oficial.

Por ejemplo, si un trabajador gana el salario mínimo vigente estipulado para su zona geográfica, al finalizar su jornada del 1 de mayo deberá ver reflejado en su recibo de nómina el monto económico correspondiente a tres días de trabajo por esa única fecha laborada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

