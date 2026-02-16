Pensión Bienestar: Así puedes solicitar el registro desde casa

La Pensión Bienestar, considerada uno de los principales programas sociales del Gobierno de México, amplió sus alternativas de inscripción para que personas adultas mayores y mujeres beneficiarias puedan registrarse sin acudir a un módulo de atención. Con el objetivo de mejorar la accesibilidad —sobre todo para quienes enfrentan problemas de movilidad o salud—, la Secretaría de Bienestar habilitó esquemas que permiten iniciar y completar el trámite desde el propio domicilio.

Este apoyo económico busca reforzar la estabilidad financiera de los sectores más vulnerables, como adultos mayores de 65 años y mujeres de entre 60 y 64 años, mediante depósitos bimestrales. De esta manera, el programa se consolida como un ingreso complementario clave para miles de familias.

Para facilitar el acceso, la dependencia federal actualizó sus procesos e incorporó la modalidad de visita domiciliaria, dirigida a personas que no pueden trasladarse a los más de 2 mil 500 módulos existentes en el país.

¿Cómo pedir el registro desde casa?

Quienes no estén en condiciones de acudir de manera presencial a los módulos del programa pueden optar por una alternativa que permite realizar el registro sin salir del hogar, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el primer paso es comunicarse a la Línea de Bienestar, al número 800 639 4264 o a través del portal gob.mx/bienestar. Por estos medios es posible solicitar que un servidor de la nación acuda al domicilio para llevar a cabo todo el procedimiento de inscripción.

La atención en casa está pensada para atender casos prioritarios, como personas encamadas, con movilidad limitada, adultos mayores que viven solos o quienes carecen de medios de transporte cercanos. Este servicio no tiene costo y forma parte de la estrategia gubernamental para acercar los apoyos públicos a la población que enfrenta mayores barreras de acceso.

Documentos requeridos

Aunque el trámite se efectúe en el domicilio, la persona solicitante o su auxiliar deben contar con la documentación oficial que exige la Secretaría de Bienestar para validar el registro:

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, credencial del INAPAM, cartilla militar o carta de identidad.

CURP con impresión reciente.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio actualizado, con antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto, ya sea fijo o celular.

Durante la visita, los servidores de la nación revisan y digitalizan estos documentos para formalizar la inscripción.

¿Quiénes pueden registrarse y en qué fechas?

El registro desde casa está dirigido principalmente a adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años que cumplan con los criterios de edad y residencia en México, y que por condiciones físicas o de accesibilidad no puedan presentarse en un módulo del Bienestar.

De manera paralela, el programa mantiene abierto el registro presencial en los módulos durante los periodos que la Secretaría anuncia oficialmente, los cuales suelen organizarse por orden alfabético del apellido paterno y concluyen el próximo 22 de febrero de 2026.

