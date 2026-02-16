En México es muy común que se lleven a cabo campañas de vacunación, las cuales son intervenciones de salud pública diseñadas para proteger a la población mediante la administración masiva de vacunas en periodos específicos. Tienen el propósito de mantener bajo control brotes epidemiológicos y trabajar hacia la erradicación de padecimientos, proteger a grupos vulnerables y de prevención estacional.

La vacunación es considerada como una práctica positiva y eficaz para la prevención de enfermedades y un elemento clave dentro de la medicina preventiva. Estas se ponen desde que uno es un bebé y a lo largo de los años, por lo que es muy importante llevar un registro de cada vacuna y esto se hace en las cartillas de vacunación.

¿Qué es la cartilla de vacunación?

La Cartilla Nacional de Salud es un documento personal y oficial, que se entrega de forma gratuita a toda la población mexicana de acuerdo a su edad y sexo . Esta sirve para que el personal de salud y el usuario, lleven el control de las acciones de promoción de la salud, así como un registro de las vacunas que necesitas de acuerdo a la edad para tener una mejor salud, es esencial que todos los integrantes de la familia la tengan.

Contiene información sobre:

Nutrición

Desparasitación

Prevención de adicciones

Detección y control de enfermedades

Esquema de vacunación

Acciones de promoción de la salud

Apartado de citas médicas

Hay cinco tipos de cartillas: para niñas y niños de 0 9 años, para adolescentes de 10 a 19 años, para la mujer de 20 a 59 años, para el hombre de 20 a 59 años, y para adultos mayores de 60 años en adelante.

Para tramitarla la puedes solicitar en cualquier unidad médica cerca de tu domicilio el servicio de inmunizaciones sin ningún costo.

¿Qué hacer si se me perdió la cartilla de vacunación?

En el caso de que se te pierda puedes acudir a tu unidad de salud y solicitar otra sin costo alguno, ahí te indicarán los documentos que puedas necesitar.

Si estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es posible solicitar una reimpresión , necesitarás presentarte a una de las unidades médicas del IMSS con los siguientes documentos:

CURP del titular

Número de Seguridad Social (NSS) activo

Correo electrónico activo

También puedes realizar el trámite en línea a través de las plataformas digitales oficiales del IMSS. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y es completamente gratuito.

