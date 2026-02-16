¿Sigue la contingencia ambiental? Esta es la última actualización hoy 16 de febrero en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señaló en su más reciente actualización, este lunes 16 de febrero, que la contingencia ambiental en la Ciudad de México persiste y se mantiene en Fase I, debido a que las condiciones siguen sin ser favorables para la dispersión de contaminantes.

De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, las concentraciones de ozono continuarán aumentando en las próximas horas, por lo que la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantendrá en el rango de Muy Mala.

La influencia anticiclónica en el centro del país es responsable de esta situación, además de una masa de aire seco y estable que genera cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y viento débil con dirección poco definida.

Con ello, se suma un día más de la contingencia, que fue activada el pasado jueves 12 de febrero a las 16:00 horas, tras registrarse altos niveles de ozono. Este episodio corresponde al segundo evento en Fase I en lo que va del año.

A las 15:00 horas de este lunes se registró una concentración horaria máxima de 149 ppb de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía de Tlalpan. Esta medición se sitúa en el extremo superior de la categoría “No saludable para grupos sensibles”, acercándose a “No saludable” , según el Índice de Calidad del Aire, lo que representa un factor de riesgo para la población.

¿Cuáles son las restricciones este 16 de febrero?

Como parte del programa Hoy No Circula, este lunes 16 de febrero, entre las 05:00 y las 22:00 horas, deberán suspender su tránsito los siguientes vehículos:

Autos particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en 1, 3, 5, 6, 7 o 9.

Vehículos con holograma 0 y 00 que tengan engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Unidades que no cuenten con holograma de verificación.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número NON (non).

En el caso de los vehículos de carga local o federal, deberán suspender su circulación de las 6:00 a las 10:00 horas , salvo aquellos que estén inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Los taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que se encuentren dentro de los supuestos anteriores también deberán dejar de circular, pero en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Quedan exentos de estas restricciones los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

También podrán circular los autos con holograma 0 o 00 vigent e, sin importar la entidad donde estén registrados, siempre y cuando no tengan engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Hasta el momento no se tiene certeza sobre cuándo podrá levantarse esta contingencia; sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, señalaron que estarán atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas y que más tarde este lunes publicarán una actualización en sus canales oficiales.

Las autoridades exhortaron a la población a estar pendiente de las nuevas noticias y comunicados para conocer el estado actual de la calidad del aire en el Valle de México.

