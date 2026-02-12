INAPAM: Estos son los adultos mayores que pueden acceder a la canasta alimentaria

Ante el encarecimiento constante de los productos de la canasta básica en México, las autoridades han fortalecido distintas estrategias de apoyo alimentario enfocadas en los sectores con mayor vulnerabilidad, especialmente las personas adultas mayores.

En este contexto, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha convertido en una herramienta clave, ya que además de ofrecer descuentos en diversos bienes y servicios, permite a sus titulares acceder a programas de entrega de despensas o apoyos alimentarios.

Si bien el INAPAM no opera un programa nacional único de canasta alimentaria, autoridades del Estado de México informaron que las personas adultas mayores que cuenten con credencial del instituto y cumplan con ciertos requisitos podrán acceder a una canasta alimentaria como parte de una estrategia local de apoyo nutricional. El beneficio se implementa en el municipio de Ixtapaluca, a través del programa “Nutrición para todos”, impulsado por el gobierno municipal en coordinación con instancias estatales de asistencia social.

Este tipo de apoyos se suma al conjunto de beneficios incluidos en el directorio del INAPAM, entre los que destacan rebajas en alimentos, transporte público, servicios médicos y actividades culturales.

¿Quiénes pueden acceder a la Canasta Alimentaria 2026?

El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones alimentarias de sectores que enfrentan mayores dificultades económicas y sociales mediante la entrega periódica de despensas básicas. Aunque está dirigido a población en situación de vulnerabilidad en general, las personas adultas mayores representan uno de los grupos prioritarios dentro de la estrategia.

De acuerdo con la información oficial, la Canasta Alimentaria 2026 está dirigida a habitantes del municipio que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad, entre ellos adultos mayores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad y población que viva en zonas con rezago social. La selección de beneficiarios se realiza a partir de un padrón previamente establecido y con base en criterios definidos en las reglas de operación.

En el caso de los adultos mayores, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el padrón del programa “Entrega de apoyos de despensa de canasta alimentaria (Nutrición para todos)”.

Respetar los plazos establecidos para el registro y la entrega de documentación.

Aceptar las disposiciones legales y administrativas previstas en las reglas de operación.

Presentar una identificación oficial vigente, ya sea credencial para votar o credencial del INAPAM.

Comprobar domicilio dentro del municipio de Ixtapaluca.

El registro y la validación de beneficiarios se realizan con el acompañamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), instancia que también participa en la logística de entrega de las despensas.

Fechas de entrega de la Canasta Alimentaria 2026

Las autoridades municipales dieron a conocer el calendario tentativo de distribución para el próximo año, el cual contempla seis entregas a lo largo de 2026:

16 de febrero

16 de abril

15 de junio

17 de agosto

15 de octubre

14 de diciembre

Con este programa, las autoridades del Estado de México y del municipio de Ixtapaluca buscan reforzar la atención a los adultos mayores y otros sectores vulnerables, en un contexto marcado por el aumento en el costo de los alimentos y la necesidad de garantizar el acceso a una alimentación básica.

