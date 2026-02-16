Por instrucción del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) la pedagoga y poeta indígena Nadia López García , con efectos a partir del 16 de febrero del año en curso.

¿Quién es Nadia López García?

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó la amplia trayectoria académica, literaria y cultural de López García, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Nadia López García cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional. Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, experiencia que marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

Es autora de 11 libros y su obra se ha traducido al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino.

Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de la Juventud; el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón; el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle; el Premio Juventud Ciudad de México; el Premio CaSa de Literatura para Niños, así como una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.

Su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Además, ha colaborado con instituciones académicas y culturales en proyectos de formación docente y mediación lectora, y sus poemas aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Previo a su nombramiento, se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso.

¿Cuál seá su labor en la Dirección General de Materiales Educativos?

Su incorporación tiene como objetivo reconocer a las mujeres en la historia , como lo ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

También se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, experiencia que ella misma vivió durante su infancia entre su pueblo natal Tlaxiaco y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California.

De igual forma, se fortalecerán los aprendizajes en humanismo y vida saludable, y se elaborará, por primera vez, material docente específico para escuelas multigrado, considerando que casi la mitad de las escuelas públicas del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos.

