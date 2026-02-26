La noche del 3 de marzo de 2026 traerá uno de los fenómenos más hipnóticos del cielo: un eclipse lunar total , durante el cual la Luna adoptará un brillo rojo intenso, como si ardiera suavemente en la oscuridad.

¿Qué provoca un eclipse lunar?

El espectáculo ocurre cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar.

Esa sombra, al filtrarse por la atmósfera terrestre, transforma la luz del Sol en tonos rojizos y anaranjados, los mismos que tiñen los amaneceres y atardeceres del planeta.

Solo sucede durante la fase de luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se alinean perfectamente .

¿Cómo y dónde observarlo?

No necesitas telescopios ni filtros especiales: basta con mirar al cielo. Pero si buscas una experiencia más intensa, aléjate de las luces urbanas y observa desde un sitio oscuro y despejado. Unos binoculares o un telescopio simple te permitirán apreciar mejor los matices de color y los bordes de la sombra terrestre.

El eclipse será visible en gran parte del mundo:

Asia oriental y Australia lo verán al anochecer.

En el océano Pacífico, el evento podrá observarse de principio a fin.

En América del Norte, América Central y el extremo occidental de Sudamérica, la fase total se apreciará durante las primeras horas de la mañana.

Asia Central y gran parte de Sudamérica solo verán una fase parcial.

En África y Europa, el fenómeno no será visible.

Momentos clave del eclipse (hora universal UTC)

08:44 – Comienza el paso por la penumbra: la Luna se oscurece levemente.

09:50 – Inicio del eclipse parcial: la sombra avanza sobre el disco lunar.

11:04 – Fase total: la Luna entra completamente en la umbra y adquiere su característico tono rojo cobrizo.

12:03 – Termina la totalidad: el brillo rojizo se desvanece.

13:17 – Finaliza la fase parcial.

14:23 – Fin del eclipse: la Luna recupera su luminosidad habitual.

¿Por qué se vuelve roja?

Durante la fase total, la atmósfera terrestre actúa como un filtro: desvía y deja pasar únicamente la luz rojiza del Sol. Desde la superficie lunar, sería como ver la Tierra rodeada por un anillo encendido de amaneceres y atardeceres.

Esa luz teñida es la que pinta la Luna de un rojo oscuro, a veces cobrizo o anaranjado, dependiendo de la cantidad de polvo y nubes en la atmósfera.

Un cielo lleno de eventos

Mientras la sombra terrestre cubre la Luna, el brillo del satélite disminuye, y las constelaciones se verán más nítidas de lo habitual. Esa noche, la Luna estará ubicada en la constelación de Leo, bajo las patas traseras del león.

Y si eres amante del cielo nocturno, no guardes tus binoculares tan pronto: el 8 de marzo, Venus y Saturno protagonizarán una conjunción planetaria , apareciendo casi juntos en el firmamento, aunque en realidad los separen millones de kilómetros.

Con informacioón de la Nasa.

