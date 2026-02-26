Reducción de regidores, entre el ahorro en el gasto público y el riesgo de perder de diversidad política

Entre los puntos que contempla la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbuam se encuentra la reducción de regidores en los cabildos municipales y el límite de 15 funcionarios para todo el país.

Especialistas señalaron que entre los aspectos positivos destaca la reducción del gasto público, pero se corre el riesgo de perder diversidad política de fuerzas minoritarias y enfrentar una sobrerrepresentación, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) los municipios más afectados serían Guadalajara y Zapopan, pues cuentan con 19 y 18 regidores, respectivamente.

Bianka Llamas Covarrubias, académica de la Universidad Panamericana, apuntó que reducir el número de regidores significa menos gasto en salarios, especialmente en Guadalajara y Zapopan, donde estos funcionarios pueden ganar más de 100 mil pesos brutos mensuales. También se reduciría el gasto del Ayuntamiento.

Por el contrario, advirtió que se podría disminuir la presencia de partidos minoritarios, mientras que una fuerza política podría concentrar gran parte de la representación dentro del cabildo. Con ello, no existirían contrapesos y existe el riesgo de sobrerrepresentación. El reto de la reforma, indicó, es establecer reglas y mecanismos claros para la rendición de cuentas y para prevenir "caer en los extremos de que se beneficie a cierto partido político. La reforma es noble, pero si se regula bien, de manera muy clara para que todos los partidos políticos puedan participar".

Por su parte, Héctor Ruiz López, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, recordó que el Código Electoral de Jalisco establece que los municipios que tienen más de 500 mil habitantes tendrán 17 regidores. Esta es la condición de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Apuntó que es la primera vez en la historia de México desde 1917 que desde el Gobierno federal se intenta regular el número de regidores, pues esto compete a los Congresos locales.

En tanto, señaló que la reforma podría "invadir" la soberanía de las entidades federativas. Además, reducir el número de regidores no tendría un impacto significativo en los presupuestos de los ayuntamientos, anotó. "La verdad es que no identifico mucho cambio en términos de reducir (el número de funcionarios)".

Por otro lado, ambos expertos coincidieron en que la reconfiguración del Congreso de la Unión es un punto positivo de la reforma electoral, sin embargo, mencionaron que aún hay pendientes en las reglas de operación y en los detalles. El proceso de cómo se llevará a cabo la votación de 95 legisladores por circunscripción es incierto, alertaron, y obligará a las y los ciudadanos a revisar boletas muy extensas el momento de emitir su sufragio. Pero también obligará a los partidos y candidatos a hacer más trabajo de campo y ganarse el voto de la ciudadanía, comentaron.

MF