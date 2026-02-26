Megapuentes en marzo 2026: ¿qué días no habrá clases?

Marzo de 2026 se perfila como uno de los meses con mayor flexibilidad en el calendario escolar para la educación básica en México.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el tercer mes del año combina actividades administrativas obligatorias con conmemoraciones cívicas, dando como resultado un “megapuente” de cuatro días consecutivos y, posteriormente, el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

Según el documento normativo de la autoridad educativa, la suspensión de clases presenciales para los alumnos comenzará el viernes 13 de marzo.

Ese día estará destinado exclusivamente a labores administrativas del personal docente, quienes deberán realizar el registro de calificaciones y evaluaciones en las plataformas oficiales, así como emitir observaciones y recomendaciones en las boletas. Aunque los estudiantes no asistirán a las aulas, los maestros sí deberán cumplir con su carga de trabajo correspondiente.

El descanso para el alumnado se extenderá de manera continua hasta el lunes 16 de marzo. Esta fecha obedece a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, celebrado originalmente el 21 de marzo, pero que se recorre al lunes más cercano para propiciar un fin de semana largo, conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente. Las actividades escolares se reanudarán el martes 17 de marzo en todos los planteles del país.

Tras este “megapuente” de mitad de mes, el sistema educativo entrará en la antesala del periodo vacacional más amplio del semestre. El calendario vigente establece que las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril, con regreso a clases programado para el lunes 13 de abril.

Para madres, padres y tutores, marzo representará un reto de organización, ya que concentra un fin de semana largo y, apenas dos semanas después, el arranque del receso primaveral. Esta combinación convierte al mes en un tramo clave dentro de la recta final del ciclo escolar.

MF