CFE: Claves para reducir tu recibo de luz y evitar cobros excesivos en 2026

Ante el aumento sostenido del consumo eléctrico por las altas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mantiene reservas suficientes para garantizar el suministro durante las temporadas de mayor demanda. Sin embargo, autoridades federales advirtieron que el uso eficiente de la energía desde los hogares será determinante en 2026 para evitar que el recibo de luz se dispare.

De acuerdo con datos difundidos por la propia empresa productiva del Estado, el Margen de Reserva Operativo (MRO) —indicador que mide la capacidad adicional disponible frente al consumo— se ha mantenido en promedio en 10% durante el verano. Este nivel se ubica por encima del mínimo técnico de 6% establecido en el código de red, parámetro que reduce el riesgo de interrupciones en el servicio eléctrico.

El MRO es considerado un termómetro de estabilidad del sistema: cuando el margen cae por debajo del umbral técnico, aumentan las probabilidades de fallas o cortes en el suministro. Aunque actualmente el SEN opera dentro de rangos seguros, especialistas y autoridades coinciden en que la presión sobre la red crece cada año debido a olas de calor más intensas y prolongadas.

Claves para reducir tu recibo de luz

Más allá de la infraestructura, el llamado es claro: el ahorro comienza en casa. La Secretaría de Energía (SENER) impulsa la campaña “Apaga, desconecta y cuida el planeta”, enfocada en reducir el consumo innecesario, especialmente el denominado “consumo fantasma”, generado por aparatos que permanecen conectados sin estar en uso.

Televisores, cargadores, computadoras, microondas y otros electrodomésticos continúan demandando electricidad aun apagados. Desconectarlos puede representar un ahorro acumulado significativo al cierre del bimestre.

En regiones con climas extremos, el aire acondicionado es el principal factor del incremento en la facturación, por ello, las autoridades recomiendan sustituir equipos con más de una década de antigüedad por modelos con tecnología inverter, que regulan el consumo de energía y reducen picos de demanda. Asimismo, se sugiere mantener una temperatura promedio de 24 grados y dar mantenimiento periódico a los aparatos para optimizar su funcionamiento.

Otras medidas incluyen aprovechar la luz natural, cambiar focos incandescentes por tecnología LED, planchar y lavar en cargas completas, y evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo en horarios de mayor demanda.

Con el panorama climático y energético de cara a 2026, expertos coinciden en que la estrategia más efectiva para evitar cobros excesivos no depende únicamente de la generación eléctrica, sino de hábitos responsables. Reducir el desperdicio energético no solo contribuye a la estabilidad del sistema, sino que puede marcar la diferencia entre un recibo manejable y uno que impacte severamente el presupuesto familiar.