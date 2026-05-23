Pensión Bienestar 2026: calendario oficial de pago para la cuarta semana de mayo

La Secretaría del Bienestar avanza con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026, uno de los apoyos económicos más importantes para millones de familias mexicanas. Conforme avanza el calendario oficial de pagos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres beneficiarias y madres trabajadoras continúan recibiendo sus depósitos de manera gradual y ordenada a través del Banco del Bienestar.

Durante esta cuarta semana de mayo, miles de derechohabientes podrán acceder finalmente a sus recursos económicos, por lo que las autoridades federales hicieron un llamado a mantenerse atentos a las fechas oficiales de depósito para evitar confusiones, filas innecesarias o información falsa difundida en redes sociales.

El esquema de pagos se mantiene bajo un orden alfabético basado en la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, estrategia que busca agilizar la entrega de apoyos y reducir saturaciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos en distintos puntos del país.

Calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para la cuarta semana de mayo

De acuerdo con el calendario dado a conocer por las autoridades, durante la semana del 25 al 31 de mayo de 2026 los depósitos se realizarán conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

El lunes 25 de mayo será el turno de los beneficiarios con apellidos que inicien con la letra S.

Para el martes 26 de mayo, los depósitos corresponderán a las letras T, U y V.

Finalmente, el miércoles 27 de mayo concluirá esta etapa del operativo con los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con las letras W, X, Y y Z.

¿Qué programas sociales reciben depósito durante mayo de 2026?

Los pagos corresponden a distintos programas sociales administrados por la Secretaría del Bienestar. Entre ellos se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos a personas de 65 años o más.

También se realiza el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años, así como la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Hijos de Madres Trabajadoras.

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Las autoridades recordaron que el dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual puede utilizarse para retirar efectivo, realizar compras en establecimientos o pagar servicios sin necesidad de acudir a ventanillas.

Además, la Secretaría del Bienestar pidió a los beneficiarios mantenerse atentos únicamente a la información compartida en canales oficiales para evitar fraudes o confusiones relacionadas con fechas de pago y montos de depósito.

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