Pago de la Pensión Bienestar en junio 2026: Fechas, montos y lo que debes saber

La Pensión Bienestar para las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México. Este apoyo económico, que actualmente entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses, es un derecho constitucional para todas las personas de 65 años o más en el país.

El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Sin embargo, con la llegada de la mitad del año, miles de beneficiarios se hacen la misma pregunta: ¿qué pasará con los depósitos durante el mes de junio de 2026?

Para evitar confusiones, rumores en redes sociales y largas filas innecesarias en las sucursales del Banco del Bienestar, es importante entender cómo funciona el calendario de dispersión de recursos.

¿Habrá pago de la Pensión Bienestar en junio de 2026?

La respuesta corta es que el mes de junio está cubierto económicamente, pero no habrá un depósito nuevo durante estos 30 días.

¿Por qué ocurre esto? La Secretaría del Bienestar organiza sus pagos de forma estrictamente bimestral.

Esto significa que el recurso correspondiente a junio ya fue depositado de manera conjunta con el mes de mayo.

Si revisas el estado de cuenta de tu tarjeta del Banco del Bienestar, notarás que el último pago de 6 mil 400 pesos cubrió íntegramente el bimestre mayo-junio. Por lo tanto, durante el mes siguiente no se realizarán transferencias adicionales.

Es importante recordar que en algunos estados de la República Mexicana que atraviesan por procesos electorales locales, los calendarios pueden sufrir ligeras modificaciones.

En estos casos, la ley exige una veda electoral, por lo que los recursos suelen adelantarse para no interferir con el voto ciudadano. Esto no ocurrirá durante este año.

¿Cuándo cae el próximo depósito en tu tarjeta del Banco del Bienestar?

Si ya administraste tu dinero del bimestre mayo-junio, seguramente te preguntas cuándo volverás a ver saldo a favor en tu cuenta bancaria.

El siguiente pago cubrirá el periodo de julio-agosto y, como es tradición en la actual administración, la dispersión comenzará durante los primeros días del mes de julio de 2026.

La entrega de estos recursos se realizará de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de la primera letra del primer apellido de los beneficiarios.

Con este esquema, el Gobierno de México ha logrado reducir las aglomeraciones en cajeros automáticos y ventanillas bancarias. Además, el sistema permite ofrecer una atención más rápida, segura y digna para los adultos mayores que forman parte del programa.

Te recomendamos mantenerte atento a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, así como a las redes sociales de sus titulares, donde se publicará el calendario exacto a finales de junio.

Requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar en 2026

Si tú o algún familiar están por cumplir 65 años entre mayo y junio de 2026, es el momento ideal para preparar la documentación necesaria para el registro. Solo es cuestión de esperar que se abra la convocatoria.

El trámite es completamente gratuito; se realiza de manera directa y sin intermediarios en los módulos de atención designados.

Los requisitos indispensables que se deben presentar en el módulo más cercano para asegurar tu inscripción son:

Tener 65 años cumplidos

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Saber más...

Los beneficiarios de la pensión reciben su apoyo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, donde el depósito se realiza de manera directa. El dinero puede retirarse en cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales bancarias, además de que la tarjeta puede utilizarse como cualquier otra para realizar compras en establecimientos que acepten pagos con este método.

Luego de concluir el pago del bimestre mayo-junio 2026 y cuando llegue el de julio-agosto, vale la pena recordar que no es obligatorio retirar el recurso el mismo día del depósito, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta hasta que el beneficiario decida utilizarlo o retirarlo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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